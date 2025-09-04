La vida personal de Ester Expósito: críticas a su físico, un novio actor y su vínculo con David Broncano

Con apenas 25 años, Ester Expósito (Madrid, 2000) ha conseguido colocarse como una de las actrices españolas más conocidas a nivel internacional. No le ha hecho falta contar con una extensa carrera, aunque sí con éxitos que han traspasado nuestras fronteras como 'Élite', 'Bandidos', 'Perdidos en la noche' o 'Alguien tiene que morir'. Así, en los últimos años la hemos visto codearse con la élite de Hollywood, posar en los grandes festivales de cine y ser imagen de marcas tan conocidas como Yves Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Bvlgari o, más recientemente, Desigual.​

La intérprete regresa ahora a la gran pantalla con 'El talento', la nueva película de Polo Menárguez, que se estrena en cines este viernes 5 de septiembre. El filme, donde ha coincidido con Mireia Balic, Pedro Casablanc y Marta Aledo, cuenta la historia de Elsa, una talentosa estudiante de violonchelo que acude a la lujosa fiesta de cumpleaños de una amiga perteneciente a la alta sociedad. Allí, se verá obligada a elegir entre sacrificarse para asegurar su futuro o perder su propia dignidad.

Con motivo del lanzamiento de su último proyecto, Expósito cerrará este jueves la primera semana de la nueva temporada de 'El Hormiguero'. La actriz, que acudirá de invitada esta noche, charlará una vez más con Pablo Motos, Trancas y Barrancas sobre este nuevo proyecto y también sobre su carrera profesional.

Repasamos todo lo que debes saber sobre el lado más personal de Ester Expósito.

Ester Expósito, cansada de las críticas a su físico

Desde que saltara a la fama gracias al éxito de 'Élite' en Netflix, Ester Expósito ha tenido que lidiar en su día a día con la presión estética del mundo audiovisual y los comentarios sobre su físico. Por entonces, era apenas una niña y prefería mantenerse en silencio, pero ahora la actriz ya no se queda callada ante la multitud de críticas que ha recibido durante su carrera.

Hace unos meses, la intérprete madrileña sorprendió al denunciar públicamente en su discurso tras ser galardonada con el premio New Generation los cientos de mensajes que recibía a diario, siempre relacionados con su físico. «El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo. Y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello», contó en su discurso, que no tardó en hacerse viral.

Expósito quiso señalar ese comportamiento de muchas personas que, según ella, no estaba bien hecho. «No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando», reconoció la artista, explicando que no lo hacía público por ella misma, sino para que otras mujeres no tuvieran que pasar por lo mismo. «Estoy cansada y estoy cabreada», admitió entonces.

A todo esto se suman las múltiples acusaciones que ha recibido de haber pasado por quirófano, algo que ella siempre ha negado. «Llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años. Y me pregunto cuánto tiempo más voy a seguir leyéndolo. Ahora lo último es el que, al parecer, me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox o no sé qué más», criticó entonces.

Ester recordó que, si así lo hubiera hecho, estaría en todo su derecho, aunque negó haberse sometido a ninguna operación: «Ningún desconocido tiene que venir a decirme nada, porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está. Porque lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Y menos mal, porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas».

Por último, pidió a la gente que dejara de «estudiar con lupa, de analizar y de cuestionar tan exhaustivamente, sobre todo a las mujeres». «Nunca sabes por lo que puede estar pasando una persona», sentenció entonces.

Sus exnovios famosos y el actor con el que podría tener un noviazgo

La actriz madrileña sabe muy bien lo que es enamorarse de un compañero de profesión y, de hecho, le ha pasado en más de una ocasión. Primero, con otro de los actores de 'Élite', Álvaro Rico, con el que mantuvo una relación durante varios años, y después, con el también actor mexicano Alejandro Speitzer, al que conoció durante el rodaje de 'Alguien tiene que morir'. Su última pareja confirmada fue el interprete uruguayo Nicolás Furtado.

«Si lo piensas, todos mis novios formales han sido actores porque es la burbuja en la que me muevo. Cuando salgo, obviamente no todo el mundo es actor, pero tampoco me voy a poner ahí a conocer, a no ser que de repente ocurra un flechazo, que no suele pasar. Cuando me he enamorado de forma natural es porque he pasado tiempo con la persona y las personas con las que paso más tiempo son actores», recordaba en una entrevista con 'El País' al hablar de estas relaciones.

En los últimos meses, a la actriz le ha salido otra posible pareja sentimental que también ha surgido del mundo de la actuación. Se trata del intérprete hispanofrancés Hugo Diego, conocido por su pequeño papel en la oscarizada 'La sustancia', al que conoció durante la grabación de 'Marfil', la adaptación cinematográfica de la saga literaria Enfrentados, que se emitirá próximamente en Amazon Prime Video.

La pareja fue pillada por 'Socialité' besándose en una discoteca de Madrid y tiempo después salieron a la luz unas románticas fotografías en las que ambos paseaban abrazados por el centro de la capital española. Fue la revista ¡HOLA! quien publicó las instantáneas allá por el mes de abril, confirmando así que entre ambos existía algo más que una amistad, pues el francés la acompañó durante la presentación de una nueva campaña para una conocida firma de moda.

Aún así, han sido varias las ocasiones en las que Expósito ha desmentido los rumores. Días antes de que se publicaran estas fotos confirmando su relación, la actriz aseguró estar soltera ante la prensa: «Estoy soltera, que sé que queréis saberlo». Habrá que esperar para ver en qué queda esta posible historia de amor con su nuevo compañero de reparto.

Su sorprendente vínculo con David Broncano

No todos los vínculos que mantiene Ester Expósito en la industria tienen que ver con el plano amoroso. Al margen de los múltiples amigos que ha hecho con su exitosa carrera, lo cierto es que la madrileña también guarda una extraña relación con otra de las grandes figuras de la televisión de nuestro país: el cómico y presentador de televisión David Broncano.

Antes de que la intérprete saltara a la fama en Netflix, ella y el showman de 'La Revuelta' ya se conocían muy bien: fueron vecinos durante varios años. Así lo contó el humorista jiennense en una de las entrevistas que le hizo en su programa cuando este aún era 'La Resistencia: «Antes de que nos dedicásemos al 'show business', hemos sido vecinos durante tres años».

Según contó la protagonista de 'Venus', los dos vivían «puerta con puerta, en el mismo piso, prácticamente en frente» cuando esta todavía residía con sus padres. «Antes de vernos aquí hoy, nos hemos cruzado en la piscina, en el ascensor...», le dijo entonces el andaluz.

«Yo recuerdo verte muy poco, pero siempre muy misterioso, muy callado, muy serio... A mí me hacías mucha gracia pero luego te veía muy serio», aseguró esta sobre las primeras impresiones que había tenido durante sus años de convivencia junto al comunicador de RTVE.