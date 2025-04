El plan por Madrid junto a un actor que desmiente la 'soltería' de Ester Expósito

Después de su ruptura con el actor Nico Furtado hace un par de años, la actriz Ester Expósito no ha dejado de estar vinculada a rumores que la situaban en comentados posibles romances con famosos como Vinicius Jr o Miguel Bernardeau. Sobre Miguel entonces se pronunciaba ante la prensa para desmentir cualquier información que había sido publicada y aseguraba tener «luz en los ojos» y «el corazón contento». Pero soltera para el público durante un largo tiempo posterior, un nuevo rumor apuntaba a que la joven habría encontrado la ilusión por el amor de nuevo en otro intérprete compañero de reparto de uno de sus últimos proyectos.

Ester y Hugo Diego García fueron captados en actitud cariñosa en una noche por Madrid, y los medios de comunicación inevitablemente se hicieron eco del nuevo 'affaire'. Pero enseguida la intérprete volvía a recalcar su soltería. «Estoy bien. Muy bien soltera. Felizmente soltera, sí. Me hacía falta. Porque he sido de relaciones más o menos largas y me apetecía y necesitaba estar conmigo misma, pasármelo bien y ya está», reconocía por primera vez acerca de su vida privada en el pódcast 'Cover lo serás tú'.

Pero ahora, la prensa se ha mostrado sorprendida por el despiste al que estaría jugando Ester. El 8 de abril presentaba en Madrid la nueva campaña de Desigual de la que es imagen y volvía a confesarse soltera para zanjar las esperadas preguntas de los periodistas sobre el asunto, y ese mismo día era fotografiada junto a Hugo Diego de nuevo con actitud cariñosa. Tal y como ha publicado la revista 'Diez Minutos', las fotografías en las que ambos actores aparecen abrazados en Madrid después de la presentación de la marca desmienten la 'soltería' de Ester y ponen el foco en el posible romance que estarían protagonizando.

Sin atreverse a etiquetar su relación, la revista asegura que ambos «mantienen una amistad muy especial» porque los dos se fueron juntos al final del encuentro con los medios y él acompañó a Ester incluso a cambiarse de ropa, del vestido que lució ante las cámaras a un atuendo más cómodo de camiseta y pantalón. En ese momento, los actores fueron captados paseando de la mano con repetidas muestras de afecto.

Fue en febrero de este mismo año cuando el programa 'Socialité' sacaba a la luz la que sería la primera cita de la pareja en un bar de Chueca en Madrid desde que se conocieran rodando una película de la saga literaria 'Marfil', entonces tampoco ocultaron el tono romántico que adquirió su velada. Tras debutar en la gran pantalla como interés amoroso de Demi Moore en 'La Sustancia', en su nueva cinta para Prime Video, el papel que interpreta también puede ser el de pareja de romance junto al personaje de Ester Expósito.

Más temas:

Actrices

Actores

Famosos

Parejas