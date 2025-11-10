La vida personal de Andy: la reciente separación de Andy y Lucas, una hija adolescente y su novia actual

Andrés Morales Troncoso formó junto a Lucas González Gómez durante años uno de los dúos más icónicos de la música española, Andy y Lucas. Con temas como 'Son de amores' y 'Tanto la quería', el grupo consiguió hacerse un ... renombre que les llevó a pasar por buena parte de los escenarios de nuestro país. Una estela de éxito que, tras más de 20 años, tuvieron que frenar hace unos meses a raíz de los problemas de salud que había sufrido uno de ellos.

El pasado 10 de octubre, tras su último concierto en el Palacio de Vistalegre, el dúo se separaba definitivamente entre rumores de mala relación entre ambos. Ahora, un mes después de que la noticia saliera a la luz, Andy emprende su carrera en solitario con el lanzamiento de su primer single, 'Marioneta', que se estrena este lunes 10 de noviembre.

El cantante gaditano ha elegido 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos donde también anunció la separación oficial del dúo, para presentar su canción. Desde hace semanas, se ha ido rumoreando que este nuevo proyecto podría tratar sobre su amistad con Lucas y cómo se ha ido erosionando en los últimos años. «Quédate con tu nuevo disco y olvídate de mí», sería uno de los versos que componen este single, según apuntan varios medios.

Repasamos todo lo que debes saber sobre la vida personal de Andy Morales, invitado de este lunes en 'El Hormiguero': desde su separación y su relación actual con Lucas hasta sus hijos y su pareja actual detrás de los escenarios.

De la polémica separación de Andy y Lucas al lanzamiento de 'Marioneta', su primera canción en solitario

En noviembre de 2023, Andy y Lucas anunciaron en 'El Hormiguero' la disolución de la banda por la cardiopatía isquémica que le habían detectado a Lucas y que le obligaba a parar para que no empeorar su estado de salud. A pesar de esta noticia, el grupo preparó una gira a nivel nacional, a la que llamaron 'Nuestros últimos acordes', para despedirse de sus fanáticos con las canciones que les llevaron al estrellato. Un tour que terminó el pasado mes de octubre con un concierto en el Palacio de Vistalegre.

Apenas unas semanas antes de que se produjera este último show, el propio Lucas arremetía en una entrevista en el programa de Mediaset Infinity 'Me quedo conmigo' contra el que fuera su compañero, acusándole de ser indisciplinado. «Apoyar me apoya, pero Andy no vale para hacer esto. Es como si intento ser cámara, a lo mejor no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero hay que tener una disciplina y él a lo mejor no la tiene», declaró este.

Poco después de la disolución del dúo, salían a la luz los problemas entre Andy y Lucas, que habían precipitado también la ruptura total entre los dos intérpretes. Tras casi 20 años juntos, las tensiones acumuladas y las diferentes visiones de su futuro profesional acabaron por motivar esta separación entre rumores de mala relación entre ambos. Se llegó a decir que había habido una brutal pelea minutos antes de su último concierto, aunque Andy lo desmintió tiempo después en declaraciones a Javi de Hoyos.

Ahora, Andy se prepara para lanzar su primer single en solitario, 'Marioneta', que muchos han calificado como un 'shakirazo' contra el que fuera su compañero de faenas durante las últimas dos décadas. A la espera que esta se publique oficialmente, el cantante ha asegurado que, en realidad, se trata de una experiencia personal de desamor, en la que se incluye frases tan contundentes como «olvídate de mi persona, porque para ti no existo».

Su mayor apoyo son sus dos hijos, Claudia y Andy

En el plano más personal, Andy Morales está bien acompañado en este inicio de su carrera en solitario. Le acompañan desde hace años su hija Claudia, de 17 años, fruto de una relación con una mujer de la que nunca se ha sabido la identidad, y el pequeño Andrés, su único hijo fruto de su matrimonio con la que fuera su esposa hasta 2023, Trini Bueno.

Con esta última comenzó una relación en 2012, que se mantuvo durante más de una década. Ambos se habían conocido cuando estaban en el instituto, aunque no fue hasta años después cuando se volvieron a encontrar en Cádiz. Durante los inicios de este romance, tuvieron que hacer frente a un duro golpe a nivel personal: Trini sufrió un durísimo accidente de tráfico, estuvo a punto de perder la vida y tuvo que someterse a once cirugías para salir adelante.

Esto no hizo más que unirles más, consolidando su romance. En 2018, tras seis años juntos, la pareja decidió darse el 'sí, quiero' en una ceremonia celebrada en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en Cádiz. Pocas semanas antes, la exeposa del cantante había dado a luz a su único hijo en común, Andy, un nombre que él mismo eligió.

«Es maravilloso. Si alguien tiene la oportunidad, le invitaría a hacerlo. Es algo que no te puedo explicar. Estoy como enamorado. Tenía una niña ya. Es una personita increíble. Lo único que hace es pipi, caca y dormir, como un Tamagochi, pero no puedes dejar de mirarlo», contó al conocerse esta nueva paternidad al portal Divinity.

El amor entre ambos no duró mucho. Apenas cinco años después de esta boda, Trini y Andy decidieron separarse, según explicó el artista a la revista Semana en 2023.

La relación con su novia actual, la maquilladora Clara Gonçalves

Tal y como él mismo contó, antes de que se anunciara públicamente su separación, Andy llevaba casi un año con otra mujer, Clara, la que a día de hoy es su pareja. «Es muy buena persona, tiene mucha paciencia y ahí estamos… Pero las heridas profundas no se curan de la noche al día. Aunque estoy mucho mejor, prefiero ser cauto», admitió entonces.

La joven que le ha robado el corazón es Clara Gonçalves, una maquilladora profesional natural de Cádiz. Conocida en redes sociales como Makeup by Clari (@makeup.byclari), la joven tiene su propio negocio dedicado al mundo del estilismo y el maquillaje.

Esta también ha trabajado para su propia pareja, formando parte del equipo del cantante. «No puedo explicar lo mucho que te admiro. Acompañarte en esta etapa tan especial, cumpliendo tus sueños, me llena de orgullo y felicidad. Gracias por dejarme ser parte, por inspirarme tanto y por hacerme tan feliz. Te mereces todo lo bueno que está llegando», le escribía ella hace unas semanas antes de que este lanzara su proyecto en solitario.