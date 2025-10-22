La ruptura de Andy y Lucas pasa a otro nivel: una infidelidad, una agresión y una pierna rota

Hace tiempo que Andy y Lucas se pasaron la pantalla y su ruptura ya está en otro nivel. Pero la separación va camino de hacerse más famosa que la de los mismísimos Beatles porque cada día salen nuevas revelaciones. Sin embargo, lo nuevo ... ya entra en otra dimensión, pues la periodista Marta Riesco ha desvelado que el principio del fin llegó cuando su exproductor pilló a Lucas teniendo una relación con su mujer y que también una agresión con pierna rota incluida. De temblar.

Marta Riesco ha contado que todo comenzó hace dos años, cuando el grupo trabajaba con un productor que mantenía una relación estable con su mujer. Según el relato, el propio productor los habría sorprendido juntos, lo que desencadenó en una fuerte discusión que acabaría con la ruptura total de relaciones profesionales.

Marta Riesco aportó también un episodio estremecedor en boca del expresentante, identificado como Álvaro. «Tenía una mesa en el jardín y estábamos sentados los cuatro. La ex de Lucas (Soraya) le dijo a mi ex (María José): '¡Eres una pedazo de puta!'. El otro se tiró a su expareja... Ahí se lio la de Dios. Salieron corriendo, una le quitó el teléfono a la otra para ver los mensajes», comenzó.

Todo fue a más. «Bueno, y el otro (Lucas) cogió y se fue. Luego volvieron por la noche. Estaba yo sentado en la misma silla y vino Lucas por detrás, que se había saltado la valla, y me volcó la silla, me tiró al suelo y me partió la pierna«, aseguró Álvaro. Ahí no quedó la cosa porque el hombre todavía recibiría un golpe más, pero este en el orgullo: «Venía la otra (María José) y, en vez de ayudarme a mí, lo ayudó a él».

Una tensión en aumento

Dicen que desde entonces, la tensión entre Andy y Lucas habría ido en aumento porque Andy veía cómo su compañero y amigo de toda la vida comenzaba a poner en peligro la estabilidad del grupo y los proyectos musicales que estarían por llegar. A partir de esos momentos, la relación se quebraría hasta llegar a lo que ahora se sabe: el final de gira ha sido penoso, no se hablan y Andy ya ha anunciado que emprende su carrera en solitario.

Cada día hay una nueva y estos días también se dijo que Andy sufrió una lesión en el abductor que le obligó a abandonar el escenario y acudir al hospital en Mérida. La periodista Arabella Otero, colaboradora de 'Fiesta', dijo Andy le habría contado en exclusiva que Lucas le agredió físicamente en el camerino poco antes de salir a cantar por celos. Se habría molestado por la buena relación de su compañero con el resto del equipo y una discusión habría terminado con un golpe que «casi le rompe el abductor».

Pocas horas después, Andy decía en 'D'Corazón' que «no existió agresión». «Es falso que Lucas me tocara. Las marcas me las hice jugando al fútbol. Esto no es normal, tengo a mi familia asustada», aseguraba el cantante.

Problemas económicos

Pero es que hay más, pues este es el rayo que no cesa. Luis Pliego, director de 'Lecturas', ha adelantado en 'El tiempo justo' supuestas dificultades económicas que afectarían a Andy y Lucas. A los dos. Según el periodista, «ninguno de los dos puede decir que esté al corriente de sus obligaciones».

Pliego sostiene que Andy adeudaría cerca de 200.000 euros a la Agencia Tributaria y que la salud financiera de su empresa es tan crítica «que tampoco ha satisfecho otra deuda que Hacienda le reclama desde 2020 por un impago de 3.088,29 euros».

Por su parte, Lucas también tendría sus problemas a pesar de haber dicho recientemente que es «millonario». Pliego ha comentado que su patrimonio se encuentra comprometido porque «lo que no cuenta es que cuatro de sus propiedades están hipotecadas».