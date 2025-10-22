Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

La ruptura de Andy y Lucas pasa a otro nivel: una infidelidad, una agresión y una pierna rota

Según ha desvelado Marta Riesco, un exproductor pilló a Lucas con su mujer

Además, también se habla de posibles problemas económicos de la pareja

Andy recibe un premio a su trayectoria antes de comenzar su carrera en solitario

Andy y Lucas, en su concierto de despedida en Madrid.
A.B. Buendía

Hace tiempo que Andy y Lucas se pasaron la pantalla y su ruptura ya está en otro nivel. Pero la separación va camino de hacerse más famosa que la de los mismísimos Beatles porque cada día salen nuevas revelaciones. Sin embargo, lo nuevo ... ya entra en otra dimensión, pues la periodista Marta Riesco ha desvelado que el principio del fin llegó cuando su exproductor pilló a Lucas teniendo una relación con su mujer y que también una agresión con pierna rota incluida. De temblar.

