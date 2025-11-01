Suscribete a
El expromotor de Andy y Lucas lanza una grave acusación contra Lucas: «Es violento, yo le tengo miedo»

El productor Álvaro Molina habló en 'De viernes' de su experiencia con los dos cantantes

La ruptura de Andy y Lucas pasa a otro nivel: una infidelidad, una agresión y muchas deudas

El final de Andy y Lucas ha resultado ser mucho más polémico de lo esperado. Ya no solo por sus últimos conciertos, en donde los artistas se comportaron de forma independiente, sino por sus declaraciones en entrevistas, la evidente animosidad que existe entre ... ellos y el siguiente paso en su carrera. Andy sacará este mes de noviembre su primer single, 'Marioneta', título que muchos han considerado como un ataque al que fuera su compañero. Y mientras se reordenan las piezas del tablero en esta nueva etapa, personajes de temporadas pasadas empiezan a reaparecer.

