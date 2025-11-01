El expromotor de Andy y Lucas lanza una grave acusación contra Lucas: «Es violento, yo le tengo miedo»

El final de Andy y Lucas ha resultado ser mucho más polémico de lo esperado. Ya no solo por sus últimos conciertos, en donde los artistas se comportaron de forma independiente, sino por sus declaraciones en entrevistas, la evidente animosidad que existe entre ... ellos y el siguiente paso en su carrera. Andy sacará este mes de noviembre su primer single, 'Marioneta', título que muchos han considerado como un ataque al que fuera su compañero. Y mientras se reordenan las piezas del tablero en esta nueva etapa, personajes de temporadas pasadas empiezan a reaparecer.

Ha sido el caso de Álvaro Molina, que fue productor del grupo desde 2015, y que ofreció una entrevista anoche en 'De viernes' en donde desveló los entresijos de trabajar con ellos y de su relación personal y profesional. Unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente, sobre todo porque dibujan a una persona conflictiva, dominante, y que pretendía ser «el jefe de la manada».

Había «desprecios» al equipo y malas formas pero nadie hacía nada. Su actitud, en cambio, funcionaba para mantener el grupo a flote: «Es cómo manda. Le tengo respeto. No lo entiendo porque veías al grupo, funcionaba e iba todo fenomenal». Más allá de lo profesional, en lo personal las cosas no iban tan bien.

Según su experiencia, entre Andy y Lucas nunca existió una buena relación. «No he visto que tengan relación de amistad ninguna. Sé que cuando se hacían grabaciones Lucas hacia las cosas por un lado, en Mallorca, y Andy desde Cádiz», explica. Por lo tanto, ni siquiera para su música trabajaban juntos. «Creo que llevan toda la vida sin hablarse. Eran como un matrimonio mal avenido. Siempre iba con Lucas y era el más complicado. Un camerino para uno y otro para el otro. cuando se juntaban o terminaban muy bien o muy mal. Nunca los he visto hablar», añade.

La infidelidad de Lucas con su exmujer

Pero Álvaro Molina tiene además un motivo personal para ir en contra de Lucas. Según cuenta, su mujer (con la que llevaba 20 años de matrimonio) mantuvo una relación íntima con el cantante y cuando el promotor se enteró supuso un gran enfrentamiento y el final de su relación profesional.

«No me había dado cuenta de antes. Lucas tenía su mujer, su niño pequeño, no puedes imaginarte eso... Le contaba cosas íntimas de mi matrimonio», explica. «Me enteré comiendo un día en mi casa, se lo escucho a la expareja de él», comenta. Y para más inri, asegura que la que fuera su pareja le abandonó posteriormente: «Ella cogió un día y se fue sin ninguna explicación. Me dejo los críos y se fue».

Además, Álvaro asegura que los rumores de agresión de Lucas a Andy podría ser ciertos. «La gente empezó a decir que es mentira, pero yo, con lo que he vivido... eso es verdad. No me ha sorprendido porque yo lo he sufrido también. Es lo mismo que me ha hecho a mí. Claro que me lo creo», comenta. «Es una persona violenta, yo le tengo miedo», aventura incluso. Porque también relata el episodio que él mismo sufrió cuando la infidelidad de Lucas salió a la palestra en una cena de parejas en donde el cantante estaba con su ex, Soraya: «Estaba de espaldas, tiro la silla, me arrastro por el suelo y me piso la pierna. Ella en vez de defenderme a mi empezó a defender al otro».