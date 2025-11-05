Andy y Lucas, o cómo la necesidad económica prolongó la agonía

Pocas despedidas han sido más tristes que la Andy y Lucas más allá de lo que pierden sus fans. Lo que se ha venido contando de las relaciones de los dos ha sido pavoroso, si bien ahora comienza a conocerse por qué se ... prolongó la agonía si tan mal se llevaban. La respuesta viene a ser aquello de «sigue el rastro del dinero». Deudas.

Un buen día acudieron a 'El hormiguero' para promocionar sus conciertos de despedida y hablaron de la mala salud de Lucas. Pero luego la gira fue añadiendo más y más conciertos para sorpresa de unos y deleite de otros. Y eso que por entonces ya no se soportaban, como se ha podido saber por boca de ambos sin pudor alguno. Ahora se conoce que también que los dos necesitaban el dinero, razón por la cual se tragaron tanto sapo.

Hace algunas semanas, Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', contaba los problemas financieros a los que ese estaría enfrentando Andy, y en particular los 125.000 euros que debe a la Agencia Tributaria desde 2017. «La primera, la gorda, no ha pagado nada porque se ha renovado el embargo que tiene sobre sus bienes. Él tiene una situación bastante delicada. Le urge cobrar ese último concierto para ir liquidando», aseguraba el periodista.

Las hipotecas de Lucas

Ahora, el propio Luis Pliego ha actualizado la información en 'El tiempo justo' al referirse a la situación de Lucas, quien no hace mucho se ufanó de ser «millonario». «La realidad es que tiene cinco propiedades, tres de ellas hipotecadas», ha contado el periodista antes de añadir: «Ha pedido moratorias para dejar de pagar porque no tenía liquidez e incluso en un caso ha pedido un crédito personal». Aquí se refería al préstamo de 50.000 euros que el intérprete habría pedido para gestionar sus cuotas pendientes.

Según están las cosas, Lucas tendría 5.000 euros al mes en hipotecas y todavía debería unos 400.000 euros al banco. «Al terminar la gira y cobrar, liquidará algo. Se entiende así porque ha hecho esta gira: había una necesidad económica aunque la amistad estaba rota», ha resumido. La deuda de Lucas no acabaría hasta 2048.

Obligados a seguir

Andy ha decidido poner remedio inmediato a sus problemas económicos y nada más dar el último concierto junto a Lucas anunció que comienza su carrera en solitario. La necesita. «Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario, dejando atrás el dúo que le dio fama», comunicaba su oficina de prensa.

Su single de presentación de su primer álbum como solista saldrá antes de Navidad, una canción que lleva el curioso título de 'Marioneta' y sobre la que muchos fans ya han comenzado a especular con la posibilidad de que sea el ataque hacia su antiguo amigo.

«La lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita», publicó en sus redes Lucas, quien también tendría entre sus prioridades iniciar su carrera en solitario. Los dos, Andy y Lucas, lo necesitan.