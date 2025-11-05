Suscribete a
Juicio al fiscal general
Lobato reconoce que Moncloa y Ferraz querían «el máximo ruido» con el caso de González Amador

Andy y Lucas, o cómo la necesidad económica prolongó la agonía

Aunque la pareja ya no se tragaba, se vio obligada a dar más conciertos de los que querían solo por dinero

Hipotecas, deudas con Hacienda y moratorias asolan a los dos, según ha asegurado el periodista Luis Pliego

El legado económico de Andy y Lucas: entre la música, los negocios y una despedida millonaria

Andy y Lucas, en una imagen reciente.
Andy y Lucas, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Pocas despedidas han sido más tristes que la Andy y Lucas más allá de lo que pierden sus fans. Lo que se ha venido contando de las relaciones de los dos ha sido pavoroso, si bien ahora comienza a conocerse por qué se ... prolongó la agonía si tan mal se llevaban. La respuesta viene a ser aquello de «sigue el rastro del dinero». Deudas.

