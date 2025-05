Plex se pronuncia por primera vez sobre la polémica con su ex: «Me parece una vergüenza»

Tras varias semanas de rumores de romance con Aitana, la exnovia de Plex, Uxue López, rompió su silencio en una presunta conversación con 'TardeAR', en la que habría hablado sobre cómo fue la ruptura con el youtuber. «Me parece muy triste lo que ha hecho. Un día me dice: 'Uxue, me he follado a otra. Haz tu vida'. Esa otra era Aitana«, habría dicho la joven, según Verónica Dulanto.

Sin embargo, el creador de contenido ha asegurado en su canal de YouTube que: «En la televisión han decidido inventarse mi vida prácticamente. Inventarse que mi ex ha dicho, pues, mil cosas que han pasado en nuestra relación que ni yo sabía, que se las han inventado... y mirad que yo nunca digo nada de estas cosas pero es que, especialmente, me han tocado la moral esta vez«, manifestó visiblemente enfadado.

En el vídeo, Daniel Alonso, nombre real de YoSoyPlex, señala que: «No me gusta meterme en salseo, no me gusta pronunciarme sobre cosas de mi vida privada, pero siento que ayer ha colmado el vaso (...) y sobre todo porque son cosas que le afectan a gente de mi entorno, le afecta a personas que me importa», y explica que, «se han inventado en televisión una exclusiva, que se supone que ha dicho mi ex, que yo he hablado con mi ex hace unas horas y me ha dicho que es todo mentira«.

En otro momento, Plex no ha dudado en señalar directamente a Telecinco. «Estoy hablando de Telecinco, estoy hablando de una cadena importante en tele (...) Simplemente quería pronunciarme y deciros que es mentira, me parece una vergüenza», manifestó. Además, el youtuber reveló que, «el tema con mi ex ya está todo zanjado y espero que cada uno siga su camino», concluyó.

Todo comenzó hace unos días, cuando el programa 'TardeAR' publicó una supuesta conversación con Uxue López, donde la joven aseguraba que: «Plex me ha dicho que está saliendo con Aitana, pero que no sabe cuánto tiempo van a durar. Me dejó la puerta abierta», revelando que todo esto habría ocurrido «hace dos semanas».

Cabe resaltar que, desde que saltaron las alarma sobre un posible romance entre Plex y Aitana, Uxue empezó a subir vídeos en TikTok, los cuales fueron tomados como indirectas al creador de contenido. «Si supieras como me hiciste sentir, te odiarías», escribió la joven tras la aparición sorpresa de la intérprete de '6 de febrero' en el vídeo del youtuber en Nueva York.

