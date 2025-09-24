Taylor Swift y Travis Kelce, una unión a pedir de 'royal'

Los fans de Taylor Swift (35 años) y Travis Kelce (35) dejaron claro tras la pedida que para ellos este matrimonio equivaldría a una boda real. Sin duda, para Estados Unidos lo será así, puesto que hay pocas personas más famosas ahora mismo en su ecosistema. Pero es que más allá de ser los reyes de sus respectivos campos profesionales, ella en la música pop y él en el campo de fútbol americano, los dos podrían presumir de sus antepasados 'royal'.

Así lo ha asegurado la página MyHeritage.com, que se dedica a rastrear los antepasados de personas anónimas y famosas para dar a conocer datos tan curiosos como estos. Más allá de la música, que es el sector en el que Taylor Swift más brilla, en su árbol genealógico se pueden encontrar otras estrellas. Concretamente unas relacionadas con un archiconocido rey francés.

En particular, retrocediendo unas cuantas generaciones se puede relacionar a la cantante con una prima lejana de Luis XIV, el monarca con el reinado más longevo de la historia. Se trata de una prima octava, 11 generaciones después, pero con antepasados comunes con el conocido como 'Rey Sol', como son Michael de la Pole y su esposa, Katherine Stafford. Este matrimonio tuvo dos hijos, William y John de la Pole, y la artista estadounidense es descendiente (evidentemente muy lejana) del primero.

Si bien estas personas vivieron entre Inglaterra y Francia en el siglo XIV, no fue hasta el XVII cuando sus descendientes se marcharon a las colonias americanas. Primero a Massachusetts y después a Pensilvania, que es donde nació la intérprete de 'Love Story'. No sabemos si Taylor es consciente de esta relación familiar, pero posiblemente sería un tema de conversación interesante con el Príncipe Guillermo, al quien conoce personalmente y que incluso estuvo en uno de sus últimos conciertos en Londres durante el 'Eras Tour'.

Pero por si esto no fuera suficiente coincidencia, resulta que el futuro marido de Taylor Swift, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ¡también tiene conexiones con la realeza! Si la de la cantante era con el rey francés más famoso de todos, en el caso del deportista es algo menos conocido pero unos cuantos siglos más reciente. Según la misma web, es primo lejano de Jorge I de Reino Unido, es decir, el primer rey británico de la Casa de Hannover. Aunque el deportista también está a once generaciones del monarca, quien les une es Isabel Woodville.

Esta reina consorte de Inglaterra y mujer de Eduardo IV, era hermana de María, que fue condesa de Pembroke. Y es a través de esta última como se llega directamente a Donna, la madre del jugador de fútbol americano. Según la experta Naama Lanski, aunque sea de una manera tan lejana, estas conexiones son directas. Por lo tanto, está claro que en los tiempos de sus antepasados esta unión hubiera sido de buen gusto para todo el mundo, y no solo por unir a dos de las mayores estrellas del panorama internacional.

Y por supuesto, esto sin contar con que la misma realeza británica le dio a 'like' a la publicación de su compromiso a través de la cuenta de Meghan Markle y la de los Príncipes de Gales. Una unión a pedir de 'royal'.