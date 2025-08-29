Trece detalles de la pedida de Taylor Swift y Travis Kelce

«Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», decía la publicación de Taylor Swift y Travis Kelce en la que anunciaban su futura boda. Esta publicación esconde algunos detalles, como la canción elegida para el anuncio o el lugar en el que se ha producido. En este vídeo, Marina Ortiz Cortés, redactora de la sección de Gente de ABC, desgrana trece detalles que puedes haber pasado por alto y que te ayudarán a entender mejor el fenómeno de los próximos meses.

