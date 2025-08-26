Taylor Swift y Travis Kelce se casan después de dos años de relación

Esta vez sí. El amor ha llamado a la puerta deTaylor Swift en forma de jugador de la liga de fútbol americano y ella ¡ha dicho que sí! Tal y como ha compartido la cantante en sus redes sociales, Travis Kelce le ha pedido matrimonio y la pareja se casará después de dos años de relación.

«Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», ha compartido la propia Taylor Swift en sus redes sociales con una serie de imágenes de la pedida. En las fotografías, tomadas en un espectacular jardín lleno de flores, se ve cómo Travis Kelce se arrodilla y le pide matrimonio con un espectacular anillo de diamante con banda de oro y corte 'vintage'. Como banda sonora para la publicaciónla canción 'So High School', confirmando así lo que todo el mundo especulaba: que está dedicada al deportista.

La pedida de matrimonio llega solo unos días después de que Taylor Swift anunciara en el pódcast de Travis y Jason Kelce el lanzamiento de su disco número 12, 'The Life of a Showgirl'. Este disco, que escribió durante su gira en España el pasado año, podría incluir alguna que otra dedicatoria para el jugador de fútbol americano. De hecho, una de las canciones se llama 'Actually romantic' (que se podría traducir como «de hecho, es romántico»). Sobre todo porque su relación floreció en el parón entre 'The Eras Tour' estadounidense y el internacional que recorrió todo Asia y Europa a lo largo de 2024, y en el que estuvo acompañado, en gran parte, por el deportista.

Hasta el punto de que Travis Kelce salió al escenario en uno de los conciertos celebrados el pasado verano en Londres, causando la misma sensación que la propia artista.

Taylor Swift y Travis Kelce en su pedida de mano REDES

Travis Kelce y Taylor Swift empezaron a salir en 2023, después de que el deportista asegurara en su pódcast que había ido al concierto de la cantante en Kansas y no había conseguido conocerla. Explicó que había hecho una pulsera con su número de teléfono con la intención de dársela, pero que estaba «en descanso vocal» antes y después del concierto. Parecía que la cosa se quedaría ahí, en una anécdota lanzada al aire, pero poco después empezaron los rumores de las citas. Finalmente la historia de amor típicamente americana entre la estrella del pop y el héroe del deporte se confirmó cuando se les vio juntos por primera vez saliendo de uno de los partidos de los Chiefs, el equipo en el que juega él como ala cerrada.

La aparición de Taylor Swift en los partidos de los Chiefs de Kansas pasó de ser un momento de cultura pop inolvidable a algo que esperar, e incluso la propia cantante bromeaba en el pódcast de su chico y su cuñado que los forofos del deporte estaban cansados de verla en sus pantallas. La cantante ha acompañado al deportista en su segunda Superbowl, que ganó en 2024, pero también en las derrotas, como la de este 2025. Por su parte, él ha tenido que aprender a vivir con la presión mediática que supone estar cerca de la artista, sobre todo en este momento álgido de su fama como ha sido el 'Eras Tour'.

Su historial amoroso

La vida amorosa de Taylor Swift ha sido uno de los principales focos de atención a lo largo de su carrera, tanto en sus letras como a nivel mediático. Entre sus exparejas se encuentran Harry Styles, Jake Gyllenhaal,Calvin Harris, Tom Hiddleston o, más recientemente, Joe Alwyn. Con este último, con quien estuvo saliendo durante seis años, hubo rumores de compromiso y boda secreta, pero nunca se confirmaron. De hecho, hay quienes piensan que en su canción 'Champagne problems' la cantante desvela que rechazó una pedida de matrimonio por su parte. Sin embargo, nada se ha confirmado nunca.

Por su parte, a Travis Kelce llegó a ser el protagonista de un programa de citas en televisión en donde le buscaban pareja y llegó a salir con Maya Benberry, una de las concursantes, durante varios meses de 2016. La única otra pareja que se le ha conocido es la periodista e 'influencer' Kayla Nicole, con quien tuvo una relación de idas y venidas entre 2017 y 2022.