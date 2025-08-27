Así es el anillo de compromiso de Taylor Swift: minimalista, vintage y con un precio superior al millón de dólares

Tras el anuncio del compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo con un lujoso anillo que podría costar hasta siete millones de euros, agosto cierra con otro anuncio de matrimonio, el de Taylor Swift y Travis Kelce. La cantante americana, que según Forbes podría ser la más rica del planeta, tras la gira Eras Tour, ha anunciado su compromiso con el jugador de fútbol americano después de dos años de noviazgo. La artista ha utilizado su perfil de Instagram para compartir diversas instantáneas acompañadas de un jocoso texto: «Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar». En las fotos, la estrella internacional de la música muestra un primer plano de su anillo de compromiso, cuyo valor podría superar el millón de dólares.

Según anunció la revista People, la joya en cuestión la ha diseñado el propio novio, Travis Kelce junto a la joyera Kindred Lubeck de Artifex Fine. La pieza presenta un diamante enorme de talla 'old mine', lo que le confiere un aspecto vintage. Con forma de cojín, esquinas redondeadas y facetas gruesas, estos diamantes fueron muy populares en los siglos XVIII y XIX. El diamante, que según diversos expertos, podría ser de cinco o seis quilates, está engastado en un bisel de oro amarillo. Además, la pieza podría incluir diamantes más pequeños en los laterales de la montura.

Aunque los anillos que están a la venta en la web de Artifex Fine tienen precios que oscilan entre los 4.000 y los 38.000 dólares, el anillo de compromiso de Taylor Swift es un encargo personal, y su precio sería muy superior, debido a la piedra central de gran tamaño. En diversos medios americanos, expertos en joyería opinan que su precio podría incluso alcanzar los dos millones de dólares (algo más de 1,7 millones de euros). Sin embargo, lógicamente se trata de suposiciones, porque el precio de una joya hecha por encargo no suele trascender.

Taylor Swift y su novio han anunciado su compromiso en un bucólico jardín. La artista eligió para la ocasión un vestido con escote halter de rayas blancas y negras de Polo Ralph Lauren, sandalias Louis Vuitton en color camel y su reloj Cartier Santos Demoiselle con diamantes incrustados. Su novio, jugador del Kansas City Chiefs, optó por unas bermudas beige y un polo azul marino de Polo Ralph Lauren.

A sus 35 años, Taylor Swift es una de las artistas con mayor éxito en los últimos años. Según la lista Forbes su fortuna actual ronda los 1,6 mil millones de dólares. Entró en el club de los mil millonarios a raíz de su última gira, el Eras Tour que le llevó a recorrer numerosos países, incluido España. Su catálogo musical tiene un valor estimado de 600 millones de dólares.

Aunque el patrimonio de su novio, Travis Kelce, es muy inferior (según Forbes, 70 millones de dólares), el deportista, jugador de la liga profesional de fútbol americano, la NFL, tiene, además de su sueldo, ingresos por diversos patrocinios (que aumentaron a raíz de su noviazgo con Swift) y participa también en algunos negocios, como el equipo Alpine F1 de Fórmula Uno.