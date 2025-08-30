Taylor Swift y Travis Kelce comienzan a planear su boda soñada

Tras anunciar su compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce parecen estar inmersos en la planificación de lo que promete ser una boda de ensueño. Según fuentes cercanas a la pareja consultadas por el 'Daily Mail', aunque aún no hay una fecha oficial, los preparativos ya se centran en un evento íntimo y familiar: «Solo será con amigos cercanos y familia», reveló un informante, dejando claro que la lista de invitados se limitará a los más allegados.

La intérprete de 'Love Story' contará con la participación de sus padres, Andrea y Scott, así como de su hermano menor, Austin. Por su parte, Kelce también contará con el apoyo de su madre, Donna, su padre, Ed, y su hermano Jason, junto a su esposa Kylie y sus cuatro hijas. Según los allegados, la boda será, ante todo, un encuentro de familias unidas.

Los amigos cercanos de la pareja también tendrán un papel destacado. Entre los invitados de Taylor se espera a Selena Gómez, Ashley Avignone, Zoë Kravitz y Abigail Anderson, así como las hermanas Haim, a quienes la cantante considera casi parte de su familia. La amistad más reciente que podría sumarse es la de Brittany Mahomes, esposa del mariscal Patrick Mahomes, quien se ha acercado a Swift desde que inició su relación con Kelce.

Entre los amigos de Travis que podrían acompañarle se encuentran Kumar Ferguson y Aric Jones, su compañero de hockey en la infancia, así como Ross Travis, uno de sus mejores amigos desde 2015 y exjugador de los Kansas City Chiefs.

Una romántica propuesta

Además de los detalles de la boda, el 'Daily Mail' ha revelado cómo Kelce planificó la romántica pedida que ha dado la vuelta al mundo. Según reveló una fuente cercana al deportista, «Travis planeó esto al cien por ciento por sí mismo. Quiso que fuera completamente tradicional: que él eligiera el anillo y le pidiera matrimonio«.

Cabe resaltar que antes de hincar rodilla, el jugador pidió la aprobación de los padres de Taylor, un gesto que reflejó su respeto por la familia. En tanto Donna, la madre de Travis, dejó en claro su emoción con el compromiso: «Donna está encantada y dice que todos en su familia adoran a Taylor y también aman a su familia. Esto fue un asunto familiar. Ambas familias se quieren y se respetan, y ambas sabían de antemano lo que iba a pasar«, reveló una fuente.

Finalmente, el círculo íntimo de la pareja anticipa que la boda será inolvidable. «Va a ser la boda del siglo», aseguró un informante al medio británico, reflejando la enorme expectativa que rodea a los novios.