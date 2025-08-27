De Selena Gómez a Patrick Mahomes: quiénes estarán en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dándo qué hablar. Tras dos años de relación, la pareja anunció que se dará el 'sí, quiero' a través de sus redes sociales. «Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», escribió la cantante en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación de un carrusel de imágenes en las que el jugador de los Kansas City se arrodilla en un jardín cubierto de flores y le entrega un espectacular anillo de diamantes de corte vintage.

A 24 horas del anuncio sus fanáticos ya comenzaron a preguntarse sobre quiénes serán los afortunados que serán invitados a la boda, porque, si algo define a Taylor Swift es su estrecho círculo de amistades, que sin duda, marcará el tono de la ceremonia. Entre ellos, un hecho confirmado será la asitencia de su mejor amiga, Selena Gómez, quien a finales de 2024 anunció su compromiso con Benny Blanco. Otros de los nombres que suena con fuerza es el de Gigi Hadid, que acudiría con su actual pareja, Bradley Cooper.

En tanto, artistas como Sophie Turner, con quien la intérprete de 'Love Story' afianzó lazos en los último años; y Hailee Steinfeld, que asistiría con su pareja, el jugador de la NFL Josh Allen, también se han hecho presente en las redes sociales. Tampoco faltarían figuras como Hayley Williams, Ed Sheeran, Emma Stone, Paul McCartney, Ben Stiller o Bad Bunny.

Por otro lado, los internautas se están preguntando si Zoë Kravitz estaría en la lista de invitados y, sobre todo, si asistiría acompañada de Harry Styles, ex pareja de Taylor y con quien recientemente se le ha vinculado sentimentalmente a la actriz.

En el lado del entorno deportivo, la lista se amplía con Patrick Mahomes y su esposa Brittany, grandes amigos de Kelce; Jason Kelce y toda su familia, inseparables del jugador; y Gracie Hunt, heredera de los Kansas City Chiefs. Tampoco faltaría Jack Antonoff, productor de confianza de Swift, ni Margaret Qualley, ni Sabrina Carpenter, a quien la artista ha apadrinado en su carrera.

Pero la gran incógnita gira en torno a Blake Lively y Ryan Reynolds, quienes solían ser íntimos de Swift. Su amistad se resquebrajó a incios de este año, después de que la actriz involucrara indirectamente a la cantante en el mediático proceso judicial contra Justin Baldoni. Lively se refirió a Swift y Reynolds como sus «dragones» en mensajes privados revelados en la causa, algo que la artista entendió como un intento de utilizar su influencia. Aunque los equipos de ambas negaron las acusaciones de chantaje, la relación quedó tocada y, según fuentes cercanas, la reconciliación aún no se ha producido. ¿Los invitará Taylor a su gran día o quedarán fuera de la boda más esperada de la década?

Los detalles de la propuesta y el lujoso anillo

Sobre la propuesta de matriomonio, el padre de Travis, Ed Kelce, dijo en entrevista con 'News 5 Cleveland' que sucedió hace unas semanas. «La llevó a cenar, estaban a punto de salir, y él dijo: 'Salgamos a tomar una copa de vino'... Fue entonces cuando se lo pidió, y fue precioso», comentó.

Sobre el anillo, se sabe que fue diseñado por el propio jugador de fútbol americano junto a la joyera Kindred Lubeck de Artifex Fine. Presenta un diamante de talla old mine, engastado con oro amarillo y tiene un valor estimado de hasta 2 millones de dólares.

A real 'Love Story'

La relación entre Taylor y Travis comenzó en 2023 de la manera más inesperada. El deportista confesó en el pódcast 'New Heights' que había intentado entregarle a la cantante una pulsera con su número de teléfono tras un concierto en Kansas. Lo que parecía quedar en una simple anécdota, finalmente se convirtió en el inicio de una historia de amor que conquistó a todos sus seguidores. En septiembre de ese mismo año, tras varios meses de rumores de romance, se confirmó la relación tras la aparición de la cantante durante un partido de los Chiefs

Desde entonces, la intérprete de 'August' se convirtió en una habitual visitante en los estadio de la NFL, celebrando la victoria de su pareja en la Super Bowl de 2024 y compartiendo también las derrotas. Travis, por su parte, se subió al escenario con ella en Londres durante el Eras Tour, robando titulares y dejando claro que su unión va más allá de lo mediático.

Con un futuro lleno de compromisos profesionales —la cantante lanzará su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl' en octubre y el deportista se prepara para la próxima temporada—, todo apunta a que la boda se celebrará en 2026. Sea cual sea el lugar, no hay duda de que se convertirá en el evento social del año y que la gran incógnita será quién consigue una de las invitaciones más codiciadas del planeta.