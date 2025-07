Sheila Casas se confiesa «desbordada» tras su ruptura con Escassi

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi anunciaron el viernes por la noche que habían puesto fin a su relación. Una noticia que ha servido como punto de inicio para un terremoto mediático por lo inesperado de la decisión, sobre todo cuando solo unos minutos antes del anuncio el jinete estaba hablando de una posible boda en televisión.

Por supuesto, también ha sido motivo de críticas que Escassi utilizara unas declaraciones de Tini sobre Sebastian Yatra a modo de comunicado y sin decir de dónde venían esas palabras. Pero, por el momento, la única que se ha pronunciado en todo este entuerto ha sido Sheila Casas, que en solo dos días ya ha salido al paso en dos ocasiones.

La primera fue este sábado, cuando se rumoreó que el motivo de la ruptura había sido una traición. Una teoría que Sheila se encargó de desmentir rápidamente, aclarando que no había habido terceras personas. «Están diciendo que ha habido una infidelidad por parte de Álvaro, es totalmente mentira. No ha habido infidelidad por parte de ninguno ni nada parecido, te lo digo yo como hermana», comentó en 'Socialité'. Eso sí, no quiso decir cuál era la verdadera causa de su abrupto final cuando se les había visto muy enamorados desde la salida de Escassi de 'Supervivientes'.

La segunda ha sido hoy, cuando ha hablado de nuevo con 'Socialité' y ha admitido que no está pasando por su mejor momento. «No estoy acostumbrada a todo esto, estoy desbordada», ha desvelado. «Nadie ha mentido, nadie ha engañado. Es mucho más sencillo. Una ruptura y ya. Y los dos nos seguimos teniendo mucho cariño», ha añadido.

Además, se ha pronunciado acerca de esos comentarios que hizo Escassi el viernes sobre una posible boda. «Álvaro no ha mentido a sus compañeros de 'Tardear'», ha revelado. «La ruptura ha sido como cualquiera otra, de una pareja que ha tomado la decisión de no seguir adelante». Un misterio que mantiene a sus seguidores en vilo y sin saber el motivo real por el que una pareja que parecía estar viviendo un muy buen momento haya decidido acabar con todo así de rápido.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron en los círculos televisivos y por amigos en común. Pero no fue hasta el pasado otoño cuando lo suyo comenzó a tomar forma. Fueron fotografiados juntos en la noche de Halloween, unas imágenes que desvelaban el romance que, por aquel entonces, aún estaba empezando. Pero pronto decidieron dar un paso adelante y mostrarse en público, hasta el punto de que la hermana de Mario Casas ha sido una fiel defensora de su novio durante el paso de este por 'Supervivientes'.