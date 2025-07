Álvaro Muñoz Escassi copia un discurso Tini para anunciar su ruptura con Sheila Casas

En la noche del viernes, Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi sorprendían anunciando su ruptura. Y era verdaderamente una noticia inesperada, porque esa misma tarde se había estado especulando en algunos programas de televisión con la posibilidad de boda, incluso con el supuesto novio presente. El exjinete había dicho a la vuelta de 'Supervivientes' que quería «todo» con su novia, con la que empezó una relación a finales de 2024 y con quien ya convivía.

Tanto Sheila como Escassi publicaron en sus redes sociales sendos comunicados en donde daban a conocer el final de su relación. La hermana de Mario Casas era clara y escueta: «Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación». Seguido de algunos clichés de este tipo de situaciones, como que «es lo mejor para ambos en este momento» y «os agradecemos todo el apoyo», y firmado por ambos. Pero él también quiso aportar su granito de arena. Aunque ninguno de los dos especificaba qué había pasado entre ellos, el exjinete daba muchísimos más detalles.

«El tiempo lo cura todo», comenzaba diciendo Escassi, «hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida. Y claro que hay amores que te marcan para toda la vida». Un mensaje lleno de erratas ortográficas y sin contexto, con la canción de 'Estar contigo' de Alex Ubago como banda sonora para este comunicado de fondo negro.

Sigue así: «Personas que tenían que pasar en ese momento para quizás ni quedarse toda la vida, pero pasar por un momento y enseñarte algo, y seguir cada uno su camino». «Y aceptar eso a veces es doloroso, porque cada uno tienda a querer como ufff... Cuesta soltar muchas veces a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir. Es como que soltar es muy difícil y más cuando hay amor. Pero entender que a veces es simplemente por un momento y ya... eso es también la magia que tiene la vida«, finaliza.

Un mensaje que sus seguidores han visto extraño. ¿Por qué tanto detalle sin dar realmente ninguna explicación? Ha sido el periodista Javi de Hoyos quien ha señalado lo más sorprendente de estas declaraciones. «Esto ya no es decirle a ChatGPT escríbeme un comunicado de mi ruptura es copiar directamente lo que dijo Tini», comenta el comunicador en sus redes sociales. Y lo ha demostrado compartiendo el vídeo de unas declaraciones de la cantante argentina en la Cadena SER hablando de su ruptura con Sebastian Yatra.

Tal y como señala el periodista, Escassi se ha molestado en escribir hasta las onomatopeyas como el «uff» para sustituir una breve pausa que hace Tini. Además, la cantante no había preparado estas palabras, con lo cual están llenas de la clase de repetición que se hace en el lenguaje hablado y que rechina en el escrito. «Me acabo de morir de la vergüenza ajena«, ha escrito uno de los usuarios de las redes sociales. »la ley del mínimo esfuerzo«, ha comentado otra persona. »Qué fuerte. Qué penita me da Sheila, no se lo merece, le ha apoyado contra viento y marea, de todo se aprende...», escribe un tercero.

Queda aclarar por qué Escassi habría decidido copiar palabra por palabra un mensaje de otra persona, haciendo referencia a otra relación, sin tan siquiera citarla. Además, como señalan algunos usuarios, ni siquiera ha puesto una canción de Tini.