Shakira deja plantada a la protesta LGTB contra Trump

Shakira canceló una muy esperada actuación en el concierto inaugural del WorldPride 2025 en Washington, capital estadounidense, lo que supuso un golpe simbólico para un evento que los organizadores aspiraban a convertir los actos del orgullo gay en una reafirmación política contra Donald Trump.

El concierto, que estaba previsto para la noche de este sábado 31 de mayo en el estadio de Nationals Park, no se celebró por problemas, según ella, logísticos: el equipo técnico no logró trasladar a tiempo la producción desde Boston, donde tuvo lugar su último recital, según confirmó la propia artista y el recinto. «Estoy triste y con el corazón roto por no poder estar con vosotros», escribió la artista en un comunicado. «Espero regresar tan pronto como me sea posible. Mientras tanto, gracias por vuestro apoyo incondicional», añadió.

En un principio, el concierto iba a darse en el contexto de una celebración de las políticas LGBTQ+ impulsadas por la anterior administración, en particular durante el mandato de Joe Biden, que promovió reformas en atención media y empleo de los grupos transgénero. Pero con el regreso de Trump a la Casa Blanca, los organizadores querían convertir el evento en una suerte de repudio público a las nuevas políticas. La ausencia de Shakira dejó ese gesto sin su rostro más mediático.

El contexto es complejo. Aunque Trump ha protagonizado cambios normativos en políticas etiquetadas como LGBTQ+, también fue el primer presidente en la historia en hacer campaña apoyando el matrimonio gay. Su vicepresidente actual, JD Vance, desató una polémica al decir que su partido representa a «los gays normales», excluyendo expresamente a transgénero, no binarios y demás.

La frase fue criticada por antiguos amigos suyos que se identifican transexuales.

En 2017, poco después de la investidura de Trump, artistas de primera línea como Madonna y Cher participaron en actos de protesta en Washington, incluida la Marcha de las Mujeres. Madonna, en particular, ha sido una presencia habitual en eventos de orgullo. Actuó en el WorldPride celebrado en Nueva York en 2019, una edición conmemorando los 50 años de los disturbios de Stonewall. Aquel año, la ciudad fue designada sede mundial de la celebración. Desde 2017, el WorldPride se organiza cada año en un país distinto: esta vez le tocaba a Estados Unidos.

El evento en Washington incluye desfiles, conciertos, exposiciones, foros y actos institucionales, con la participación de embajadas, grupos activistas y patrocinadores internacionales. La actuación de Shakira era el plato fuerte de la noche inaugural, y su cancelación dejó un vacío. Ni su equipo ni los organizadores anunciaron si podría sumarse a algún otro acto esta semana.

Por ahora, el gesto político queda a medio camino. Sin Shakira, el WorldPride de 2025 pierde parte de su potencia simbólica, en un año marcado por tensiones entre LGBTQ+ y la nueva administración. Se esperaban unos dos millones de turistas en Washington pero finalmente serán muchos menos, entre otras cosas por las restricciones de entrada en EE.UU. y recomendaciones de países europeos en contra de viajar a ciudadanos que se identifiquen como transexuales.