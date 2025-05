Jorge Bárcenas desvela detalles sobre su noviazgo con Victoria Federica

Tras tres años juntos y unas últimas semanas en las que los rumores de crisis fueron 'in crescendo', Victoria Federica y Jorge Bárcenasrompieron su noviazgo el 10 de mayo de 2022. Al principio, ninguno de los protagonistas quiso pronunciarse al respecto y así se mantuvieron durante el primer año en el que no estuvieron juntos. Y eso que las informaciones sobre ellos no cesaba. Pero en mayo de 2023, el DJ rompió por primera vez su silencio para aclarar en qué punto se encontraba su relación.

Aseguró que Victoria Federica «es muy buena y me alegro un montón, de verdad, de que le vaya genial. Es una chica estupenda». Además, compartió que estaba orgulloso de que pese a que no estaban vinculados sentimentalmente mantuviesen una buena relación: «Todo lo bueno que le pase me alegro».

Este jueves 29 de mayo, el joven ha vuelto a hablar para la prensa durante la tercera edición de los encuentros Dial Únicxs por la Esclerosis Múltiple, un evento en el que la música y el compromiso social se dan la mano. El Dj aprovechó la ocasión para aclarar su actitud distante con los reporteros durante su relación con la sobrina de los Reyes Felipe y Letizia. «Cuando no depende solo de mí, sino que al final es una persona con la que vas, muchas veces no te quieres meter donde no te llaman. Y eso me pasaba muchas veces con ella. Si ella no quería, no iba a ser yo el supermajo», ha dicho. Una situación que ha cambiado desde su ruptura con la influencer: «Ahora que depende únicamente de mí, yo soy supereducado».

Y pese a que han pasado tres años desde que decidiesen tomar caminos por separado y ella ha comenzado un noviazgo con Borja Moreno Oriol, Jorge Bárcenas asegura su relación continua siendo cordial. «Hemos pasado unos años maravillosos y me alegro de todo lo feliz que sea, ojalá le vaya todo fenomenal», ha sentenciado.

Ahora el joven está inmerso en seguir creciendo profesionalmente -ya está cosechando grandes éxitos llegando a convertirse en uno de los DJ de referencia en la noche madrileña-.