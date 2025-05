María Dolores de Cospedal y el empresario Fernando Portillo, pareja sorpresa

A finales del pasado mes de octubre saltó a los medios la noticia de la ruptura entre María Dolores de Cospedal (59 años) y su marido Ignacio López del Hierro (78) tras 15 años de matrimonio. «Efectivamente, me he separado. No hay ninguna historia más allá de las desavenencias en la convivencia. Me gustaría dejar esto claro. Yo sigo trabajando, y mucho», comentó entonces la exsecretaria general del PP a 'Vanitatis'.

Así y evitando las posibles especulaciones si no aclaraba sus posturas, Cospedal aseguró que el único motivo que había detrás de la ruptura era la discordia que marido y mujer tenían en su día a día y que había impedido finalmente que la relación siguiese adelante.

Ahora, poco más de medio año después, la misma publicación afirma que la abogada del Estado tiene una nueva ilusión. Se trata de Fernando Portillo, un empresario gaditano de éxito que estuvo casado con Sandra Domecq, fruto de su unión tuvo a su hija, Ana Cristina. La joven contrajo matrimonio el pasado 28 de septiembre en Jerez de la Frontera con Santiago Camacho. Una boda celebrada en la finca de la la familia Domecq que tuvo como invitadas protagonistas a sus tres hermanas mayores Claudia, Alejandra y Eugenia Osborne, las hijas que tuvo Sandra Domecq de su primer matrimonio con Bertín Osborne.

Fernando Portillo ejerciendo de padrino en la boda de su hija gtres

La relación entre Cospedal y Portillo comenzó con una amistad que poco a poco se ha convertido en algo más. Tal y como asegura el medio citado anteriormente, la pareja ya no se esconde y en las últimas semanas se han dejado ver juntos. La última cuando ella fue invitada a la Maestranza para ver torear a Morante de la Puebla, Daniel Luque y Tomás Rufo celebrada el pasado 9 de mayo en la 14.ª corrida de abono con astados de Garcigrande. «Es una persona muy reservada, tremendamente pudorosa para sus sentimientos en público, aunque tiene también una gran sensibilidad», confirma a 'Vanitatis' una fuente cercana al empresario. Por su parte, María Dolores de Cospedal ha optado por un perfil bajo desde que dejó la política hace siete años e intenta mantener su vida privada alejada del foco mediático.