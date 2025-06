El rencor de Kiko Rivera hacia su madre y sus hermanos por no acudir a la comunión de su hija

Por todos es sabido la mala relación de Kiko Rivera (41 años) con el resto de su familia. El 2 de agosto de 2020 la relación de Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja (68), se rompió para siempre. Fue ese día «cuando me encontré lo que me encontré», contó el Dj en relación a la habitación secreta de Cantora. «Yo no quiero una persona así en mi vida» dijo días después en un 'Sábado Deluxe'. «Entiendo que haya acabado sola», fue una de sus frases más contundentes.

Pero no solo con su madre, Kiko también se ha despachado a gusto contra su hermana, Isa Pantoja (29), y en más de una ocasión. «Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema. No la considero mi hermana . Me da igual lo que le pase», comentó en 2022 durante una entrevista concedida con la revista 'Lecturas'. «Ha habido momentos en los que se ha tratado a mi hermana como una 'hija de segunda' . Comportamientos, miradas, gestos... yo creo que todos los sabemos por parte de quién. He escuchado comentarios despectivos hacia ella, de corte xenófobo, por parte de mi madre y de mi tío. Algo muy despectivo, mi madre también los ha hecho», contó en otra ocasión.

Una malísima relación que no mejora mucho con sus hermanos por el lado de su padre, Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez. La gestión de los objetos personales de su padre por parte de Isabel Pantoja obsesiona desde siempre al mayor de los tres hermanos. Aunque en el momento del distanciamiento de Kiko con la tonadillera, hubo un pequeño acercamiento, cuando el diestro atacó a la cantante, el Dj no dudó en decir que su madre, Carmina Ordóñez, «nunca había sido ejemplo de nada». Un ataque que dinamitó por completo el vínculo entre ambos. Con Cayetano sí que tiene algo más de relación, aunque tampoco excesiva. La última vez que se les vio juntos fue durante la despedida definitiva de los ruedos del torero el pasado mes de mayo.

Kiko Rivera, durante la despedida de Cayetano de los ruedos gtres

Este fin de semana, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales ha recibido la Primera Comunión en la Parroquia de Santiago Apóstol, de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Una celebración que ha estado marcada por las ausencias de varios familiares importantes, la de su madre y sus hermanos. A pesar de que la tonadillera no estaba invitada, pues lleva más de cuatro años sin hablar con su hijo, sus hermanos sí que habían recibido invitación después de pequeños acercamientos con ellos.

Una situación que no ha sido nada agradable para el Dj que no ha dudado en escribir una carta y compartirla a través de su perfil de Instagram. «Hoy ha sido un día inolvidable, un día lleno de luz, emoción y alegría», ha comenzado diciendo.

«Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar», añadiendo que «hemos estado contigo los que de verdad sabemos lo especial que eres. Te acompañamos con amor, con alegría y con lágrimas de emoción en los ojos, porque tu felicidad es también la nuestra. A veces, hija, la vida nos enseña que no todos estarán cuando más los necesitamos… pero también nos enseña algo aún más valioso: quiénes sí están. Y esos, los que hoy te abrazamos, te miramos con ternura y celebramos contigo, son los que debes guardar siempre en tu corazón», ha sentenciado.