Paulina Rubio se ausenta de la última vista por la custodia de su hijo

Este miércoles 6 de agosto Colate (53 años) y Paulina Rubio (54) tenían marcado en el calendario el día en el que tenían que volver a verse las caras. Una vista en Miami, para la que el español viajó expresamente, en referencia al presunto maltrato que habría sufrido el menor (de 14) a manos de su madre el pasado mes de mayo.

Llevan más de una década luchando por la custodia de sus hijos, que en el momento está dividida entre ambos y deben asistir a terapia familiar. Sin embargo, en julio la jueza habría decretado la custodia temporal para Colate para que el niño, que decía que quería irse a España, pudiera pasar el verano con su padre y asistir a un campamento en Burgos.

En este campamento no tendría que tener contacto con ninguno de sus progenitores por su salud mental. Una de las obligaciones de la cantante habría sido la de llevar a su hijo a estos quince días de acampada y después recogerlo. Tal y como ha explicado la periodista Rosa Conde en 'TardeAR', las cosas se torcieron.

Paulina Rubio no fue a llevar a su hijo al campamento en España ni fue después a recogerlo, lo que habría sido motivo suficiente para que Colate presentara una denuncia. La jueza marcaba entonces la vista «técnica» que ha tenido lugar esta semana, para la que el hermano de Samantha Vallejo-Nágera viajaba expresamente pese a pedir que fuese por Zoom sin éxito, y a la que Paulina no se presentó sin que el motivo haya salido a la luz. Ante este movimiento, todo apunta a que la jueza imponga una multa o una sanción a la cantante.

Por su parte, Sandra Hoyos -a abogada de Paulina- ha avanzado al programa 'TardeAR' que la intención de su defensa es presentar una denuncia por alienación parental. Consideran que Colate podría haber manipulado a su hijo en contra de su madre para que este quiera vivir en España.

La situación, sin embargo, no termina ahí. Según ha asegurado el programa 'Ventaneando', de TV Azteca, el joven Andrea Nicolás viajó a España para acudir a ese campamento que el juzgado había autorizado. Pero fue detenido en el aeropuerto de Madrid tras intentar viajar solo en vez de con su madre, Paulina Rubio, como había decretado la jueza.