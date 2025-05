Rihanna anuncia su tercer embarazo en la Met Gala 2025

Poco menos de dos años después de que Rihanna (37 años) diese a luz a su segundo hijo, fruto de la relación con el rapero A$AP Rocky, la cantante ha anunciado su tercer embarazo. Lo ha hecho durante la gala MET celebrada el primer lunes de mayo de cada año.

La cantante siguió su tradición de llegar tarde al evento de moda más importante del año, casi media hora después de la llegada de los últimos invitados. La diva apareció en el Museo Metropolitano de Nueva York y posó frente a las cámaras luciendo un corsé que abrazaba la redondez de sus curvas y sombrero a juego de la firma Marc Jacobs, y acariciándose el vientre ante las decenas de espectadores. Cabe recordar que la artista ya es madre de dos hijos: RZA Athelston Mayers, nacido el 13 de mayo de 2022 y otro niño llamado Riot Rose Mayers, que vino al mundo en agosto de 2023.

Casi 20 años de trayectoria le han permitido formar un ejercito de fieles seguidores que se muestran ansiosos por saber el día a día de la empresaria. Por ello, han sido múltiples las reacciones que ha suscitado este nuevo embarazo. El 'dress code' de este año era 'A medida para ti', basado en el tema 'Impecable: la confección del estilo negro'. Una temática que hace honor a la obra 'Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity'.

Y es que a la cantante le encanta anunciar sus embarazos por todo lo alto. El primero se dio a conocer a través de unas imágenes tomadas por el fotógrafo Miles Diggs y publicadas ayer en la revista 'People' en las que se podían ver a la pareja disfrutando de un romántico paseo por las frías calles de Nueva York, bajo el puente Williamsburg de Manhattan. Para esta ocasión tan especial, Rihanna lució un abrigo rosa largo, valorado en más de 8.000 euros, perteneciente a la colección Otoño/Invierno de Karl Lagerfeld para Chanel de 1996 y desabrochado justo a la altura de la creciente barriga, completamente al descubierto.

En su segundo embarazo eligió el mejor escenario: el Halftime Show de la Super Bowl del 2023. La artista apareció vestida con un mono rojo que dejaba entrever que estaba esperando un segundo hijo. Unas caricias en su vientre durante el show sembraron aún más la duda sobre un nuevo embarazo, tras nueve meses de haber dado a luz a su primogénito. Finalmente, sus representantes confirmaron que la cantante estaba de nuevo embarazada.

Rihanna gtres

«Cuando te conviertes en madre, ocurre algo por lo que sientes que eres capaz de hacer cualquier cosa», comentó Rihanna poco antes de salir al escenario. Una rueda de prensa que realizó sentada y, por lo tanto, no se desveló su segundo embarazo hasta la propia actuación.