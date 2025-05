La macrodemanda millonaria de Antonio David contra el programa de Rocío Carrasco sale adelante

Antonio David Flores ha reaparecido en los círculos mediáticos. Pero no, todavía no vuelve a televisión. Si se habla de él es porque, según ha podido confirmar '20 minutos' tras la publicación de Diego Arrabal en su canal de YouTube, el ex guardia civil ha conseguido que su macrodemanda sea admitida a trámite. Concretamente la ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, donde reside el ex guardia civil, y reclama 5,67 millones de euros por daños a su honor e imagen.

Entre los acusados constan Jorge Javier Vázquez, Marc Giró, Carlota Corredera, Belén Rodríguez, Isabel Rábago, Paloma García-Pelayo, Ana Bernal-Triviño, Kiko Hernández, María Patiño, Laura Fa y otros rostros televisivos. También miembros de la productora de 'Sálvame' que ahora también forman parte de 'La familia de la tele', como son Óscar Cornejo o Adrián Madrid. ¿El motivo? Todos recordarán su abrupta salida de televisión tras el estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Un mazazo para el equipo que este mismo lunes estrenaba por fin, tras dos semanas de retrasos, el programa 'La familia de la tele' en RTVE. Mientras tanto, Antonio David Flores permanece apartado de la vida pública.

Cuatro años después de la emisión del programa, donde Rocío Carrasco contaba por primera vez su versión de la relación que vivió con Antonio David Flores, el ex guardia civil quiere luchar por su honor. Ya en 2023 se declaró su despido como improcedente, y Mediaset tuvo que indemnizar a Flores con 120.000 euros por vulnerar «su derecho fundamental al honor», después de rescindir su contrato de forma unilateral. También las que ella había presentado contra él: en 2023 los jueces consideraron que no había suficientes pruebas y testigos del supuesto delito de maltrato continuado del que la hija de Rocío Jurado acusaba a su exmarido en una querella de 2017.

La batalla entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores parece inagotable. Desde su separación se han sucedido las demandas, sobre todo por la manutención de sus hijos. Y en febrero de este mismo año el ex guardia civil consiguió ganar a su ex, que le acusaba de alzamiento de bienes y estafa procesal por declararse insolvente para pagar los gastos de Rocío y David Flores.

Antonio David Flores y Marta Riesco GTRES

En estos cuatro años, poco se ha sabido de Antonio David Flores. El colaborador fue despedido de Mediaset y ninguna otra cadena quiso contar con él. Sin embargo, ha estado relativamente presente en el mundo de la televisión debido a su ruptura con Olga Moreno y posterior relación con Marta Riesco. Además, su hija Rocío Flores continuó algunos años más en televisión hasta que decidió abandonar también la vida mediática y mudarse de nuevo a Málaga. Allí vive cerca de su padre, para el que todavía tiene palabras muy cariñosas como se pudo ver el pasado mes de abril por el 50 cumpleaños del ex guardia civil.