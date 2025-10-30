Los Príncipes de Gales ganan la batalla legal por las fotos de sus vacaciones y lanzan una amenaza

Los Príncipes de Gales han ganado la batalla legal contra la revista francesa 'Paris Match' por la publicación de unas imágenes de sus vacaciones privadas. Unas fotografías tomadas con un teleobjetivo y en las que aparecen tanto Kate y Guillermo como sus hijos, ... George, Charlotte y Louis, durante su escapada a esquiar en los Alpes a principio de año.

La corte francesa ha considerado que las imágenes atentaban contra la privacidad de la familia. Además, ha obligado a la revista a publicar una orden judicial dando a conocer su infracción, con una multa de 10.000 euros por cada número hasta que se cumpla. Sin embargo, ha sido este mismo jueves 30 de octubre cuando se ha publicado, puesto que la decisión judicial llegó el pasado 18 de septiembre.

Además, desde 'Paris Match' deben pagar los costes legales de esta disputa en Francia a los Príncipes de Gales. El representante legal del matrimonio ha sido el abogado Alain Toucas-Massillon, que su propio letras británico había seleccionado.

«Terriblemente intrusivo»

Un representante del Palacio de Kensington ha anunciado: «El Príncipe y la Princesa de Gales han tenido éxito en su proceso legal en Francia contra el dueño del 'Paris Match', que publicó un artículo terriblemente intrusivo y unas fotografías tomadas con un teleobjetivo de sus vacaciones familiares privadas en los Alpes en abril».

«La decisión judicial afirma que, sin formar parte durante sus obligaciones públicas como miembros de la Familia Real, Sus Altezas Reales y sus hijos merecen respeto por sus vidas privadas y tiempo familiar sin intrusión e interferencia ilegal», añaden desde Palacio. «Los Príncipes de Gales están comprometidos a proteger su tiempo familiar privado y asegurar que sus hijos puedan crecer sin un escrutinio innecesario e interferencia. No dudarán en repetir estas acciones si son necesarias para reforzar esos límites», reiteran.

El fantasma de Lady Di

Una amenaza que responde, precisamente, al estrés al que el Príncipe Guillermo fue sometido durante su infancia y al que presenció que tuvo que vivir su madre. Tanto el heredero como su hermano Harry estaban de acuerdo, antes de que su relación se enfriara, en que la privacidad de su familia y sus hijos era una prioridad para ellos. Ambos mostraron su rechazo ante la presión mediática que tanto Kate como Meghan tuvieron que vivir cuando se desveló su relación con los respectivos Príncipes. Y ambos han emprendido sus batallas privadas contra los medios de comunicación que han puesto en peligro ese equilibrio entre su vida pública y la personal.

Aunque Kate y Guillermo pidieron, inicialmente, una compensación económica, la pareja dejó claro en el juicio que preferían la publicación de la orden judicial. De esta manera dejan claro que su prioridad es la privacidad de su familia, y que todos los medios interesados en hacer lo mismo que el 'Paris Match' se enteren de lo ocurrido para que no vuelva a suceder.

No es la primera vez que llevan a cabo acciones similares. En el año 2012, después de que se tomaran unas imágenes de Kate en topless en el sur de Francia también con un teleobjetivo, la pareja se enfrentó a 'Closer' y La Provence' al considerar las fotografías como 'injustificables'.