Kim Kardashian asegura que el aterrizaje en la luna de 1969 fue fake: «No sucedió»

Ni una semana sin la extravagancia de turno de Kim Kardashian. Lo que ocurre es que esta vez ha ido bastante más lejos de lo previsible al abonarse a una peculiar teoría de la conspiración. Según la multimillonaria empresaria, el aterrizaje en la ... luna de 1969 fue fake. «No sucedió», ha refrendado.

Aquella icónica misión del Apolo 11 con Buzz Aldrin y Neil Armstrong ha sido el epicentro del último episodio de 'Las Kardashian', ese programa que avanza con la lentitud y seguridad de una excavadora. En el nuevo episodio, Kim ha proclamado que aquello de la luna no ha ocurrido realmente, que todo es falso.

Según ha aparecido en el inclasificable reality, todo ocurrió mientras Kim Kardashian grababa 'Todas las de la ley', cuando las cámaras recogen cómo intenta convencer a su compañera de reparto Sarah Paulson de que comparta sus dudas sobre aquel momento tan señalado de la historia universal. «Creo que fue falso», suelta en un momento dado la ex de Kanye West.

Los argumentos de Kim Kardashian

«Te he enviado, hasta ahora, un millón de artículos con Buzz Aldrin y... el otro», le dice Kim Kardashian a Sarah Paulson entre toma y toma del rodaje de la serie, en relación al astronauta Neil Armstrong. «Sí, hazlo», responde Paulson mientras Kim le muestra un ejemplo de lo que le acaba de enviar. «Esta chica pregunta: '¿Cuál fue el momento más aterrador?' Y [Aldrin] responde: 'No hubo ningún momento aterrador porque no sucedió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue, porque no sucedió'». Kim Kardashian alega entonces que, como el astronauta «se ha hecho mayor», ahora se le escapan comentarios como ese. «Así que creo que no ocurrió», advierte.

Sarah Paulson, no se sabe si con ironía o no, le dice entonces a su compañera de reparto que va a «investigar a fondo» el crucial documento que Kim le ha enviado, y esta admite después que le envía a la actriz «teorías conspirativas todo el tiempo».

«Vayan a TikTok»

Pero es que la cosa continúa, pues el episodio es una auténtica montaña rusa. Cuando regresa a su camerino, un productor retoma el asunto y le pide a Kim Kardashian que confirme ante sus ojos si es verdad que no cree que aquellos astronautas hubieran caminado un día de 1969 sobre la luna. Y la mujer no defrauda: «No creo que lo hayamos hecho, creo que fue un montaje». Y lo justifica de nuevo: «He visto algunos vídeos de Buzz Aldrin hablando de que no sucedió. Lo dice todo el tiempo ahora, en entrevistas».

Como en los grandes momentos del mundo del espectáculo, todo termina muy arriba, pues Kim Kardashian pasa a explicar cómo ha llegado a la conclusión de que aquel alunizaje es fake. «¿Por qué dice Buzz Aldrin que no sucedió? No hay gravedad en la luna, ¿por qué ondea la bandera? Las zapatillas que tienen en el museo, las que usaron en la Luna, tienen una huella diferente a la de las fotos. ¿Por qué no hay estrellas?», destaca.

Entonces el productor, con los ojos como platos, le pregunta a la empresaria-actriz cómo se va a defender de quienes la tacharían de loca. Y Kim Kardashian concluye: «Van a decir que estoy loca pase lo que pase. Pero, por favor, vayan a TikTok, compruébenlo ustedes mismos». TikTok como fuente, en resumen.