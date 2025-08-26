Los turistas: el nuevo temor de los futuros vecinos de los Príncipes de Gales

Todo parecía idílico para el Príncipe Guillermo y Kate Middleton: vivir en la apacible Forest Lodge y en una residencia adaptada por completo a sus gustos. Pero en una mudanza nada suele ser sencillo y ahora los Gales se han topado con la animadversión y recelo de sus futuros vecinos. Primero fueron por las molestias que están causando las obras y ahora su nuevo temor es que la zona se llene de turistas y curiosos que quebranten esa paz en la que han vivido durante tantos años.

Los Príncipes de Gales planean mudarse a Forest Lodge antes de finalizar el año, pero los residentes cercanos afirman que la nueva residencia ofrece menos privacidad que su alojamiento actual y por ello temen que la zona de vaya a llenar de barullo, visitas de turistas, fotógrafos, prensa y demás. ¿Adiós a ese remanso de paz que era el lugar hasta hace un par de meses.

Dicen que Forest Lodge será el hogar definitivo de Guillermo y Kate Middleton y el lugar donde se alojarán incluso después de que el príncipe sea rey. Mientras los Gales se preparan para mudarse a Forest Lodge en Windsor, sus nuevos vecinos observan de reojo todo lo que está ocurriendo... y lo que imaginan lo que ocurrirá.

Los vecinos hablan

Como era de esperar, la prensa británica también se ha movilizado y ya tienen a sus reporteros deambulando por la zona y hablando con los nuevos vecinos sobre cómo es la vida allí. Pero a los residentes les preocupa otra cosa: cómo será. Lo otro ya lo saben y les gustaba. Sobre lo nuevo ya no están tan seguros.

Quienes viven en el Parque Residencial Cranbourne Hall serán los vecinos más cercanos del príncipe y la princesa de Gales tras la mudanza, pero ahora han revelado a 'Daily Mail' que Forest Lodge ofrece menos privacidad que su hogar actual, la cercana Adelaide Cottage. Jean Reeve, de 87 años, les ha dicho: «Les doy la bienvenida. Pero espero que los turistas les permitan vivir allí tranquilamente como familia». Y ha añadido. «Es un lugar menos privado que su antigua casa. Así que no me gustaría que la gente pasara siempre y dijera: 'Ah, ahí es donde viven'».

El citado medio viene informando en las últimas semanas de las obras que se están llevando a cabo en la propiedad y en las zonas aledañas. Eso incluye, por supuesto, la instalación de nuevas y fuertes medidas de seguridad, incluyendo una valla metálica alrededor de la fachada de la casa y la plantación de nuevos arbustos.

Sin guardaespaldas en la propiedad

La semana pasada, el 'Daily Mail' informó que a principios de verano se pidió el desalojo de dos viviendas cercanas a Forest Lodge. Los inquilinos «no se lo esperaban», declaró una fuente al periódico. «No querrán que ningún Tom, Dick o Harry viva en ellas si va a haber miembros de la realeza», se quejaron con cierto sarcasmo.

Para garantizar su privacidad, el príncipe Guillermo y Kate Middleton no desean que sus guardaespaldas vivan junto a ellos en la propiedad, según ha asegurado 'People'. Por ejemplo, la niñera de los niños, la española María Turrión Borrallo, y el personal de limpieza «probablemente se alojarán en propiedades más pequeñas cercanas».

Forest Lodge se encuentra a solo 6,5 km de Adelaide Cottage, por lo que el Príncipe y la Princesa de Gales conocen la zona. Sin embargo, Cynthia Sullivan, de 72 años y residente de Crabourne desde hace 16 años, apunta a 'Daily Mail' otro detalle no menor: vivirán relativamente cerca de dos pubs, The Duke of Edinburgh y The Rose.