El Príncipe Lorenzo de Bélgica y su hijo secreto, Clément: un selfie sella su nueva relación

No ha hecho falta esperar demasiado. Apenas unos días después de que Lorenzo de Bélgicareconociera públicamente a Clément Vandenkerckhove como su hijo, ambos han dado un paso decisivo hacia la normalidad: compartir tiempo juntos y retratarse en un selfie que, más allá de la instantánea, significa un antes y un después en su relación. La fotografía, adelantada por el canal 'VTM', forma parte del documental 'Clément, zoon van…', que está revelando una de las historias más comentadas en la Familia Real belga.

Lejos de los palacios y la etiqueta, el vínculo entre ambos comenzó en circunstancias bien distintas. Tal como relató el joven de 25 años, su primer contacto cara a cara con su padre no fue en un entorno íntimo ni planeado, sino en un supermercado cuando él era apenas un adolescente. «De repente un hombre se detuvo junto a mi madre. Ella dijo: 'Este es Clément. Clément, este es tu padre'. Todo pasó rapidísimo, y yo no tenía ni idea de quién era él ni de su estatus», recuerda en el documental. Aquella escena, calificada por él mismo como «incómoda», se esfumó con la misma rapidez con la que llegó.

Tuvieron que pasar muchos años hasta que el joven se atreviera a buscarlo de nuevo. «Escuché una voz grave que decía: 'Hola, ¿con quién tengo el honor de hablar?'. Respondí: 'Soy Clément'. Y lo primero que dijo fue: '¿Y cómo estás?'. Mi corazón latía con fuerza», rememora sobre aquella llamada telefónica en 2020, que se prolongó durante 40 minutos y abrió un canal de comunicación que hoy se refleja en algo tan cotidiano como hacer un viaje en coche juntos o posar sonrientes para una foto.

«Solo quería poder tomarme una cerveza con mi padre», confiesa Clément en el documental. Y aunque todavía queda camino por recorrer, como conocer a sus tres hermanos pequeños, los hijos que Lorenzo tuvo con la princesa Claire, lo cierto es que la imagen publicada marca el inicio de una nueva etapa.

🚨 AND MORE PICS OF PRINCE LAURENT AND HIS 'NEW' SON CLEMENT@VTM published these pics because part 2 of the TV doc “Clément, son of...” is now available exclusively on VTM GO+. Clément tells all about his search for his origins and identity as son of Prince Laurent. pic.twitter.com/twBD91LPmG — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) September 12, 2025

Por otro lado, según adelantó el medio belga 'Het Laatste Nieuws', el Rey Felipe prepara el reconocimiento oficial de Clément como príncipe, al igual que ocurrió con Delphine, la hija extramatrimonial de Alberto II. Un paso que no lo incluirá en la Casa Real ni en la línea de sucesión, pero que lo colocará, con nombre y título, en la historia de la monarquía de dicho país.

