Pablo Pisa toma una decisión drástica tras la repentina muerte de su madre: abandona su chalet en Becerril de la Sierra

El arquitecto decide mudarse junto a su padre apenas unos meses después de instalarse en su nuevo hogar tras su ruptura con Steisy

Pablo Pisa, ex de Patricia Steisy, encuentra a su madre muerta: «No pude hacer nada»

Pablo Pisa toma una decisión drástica tras la repentina muerte de su madre: abandona su chalet en Becerril de la Sierra
REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Hace menos de una semana, el arquitecto y colaborador televisivo Pablo Pisa, se encontró con la peor de las noticias al volver de su clase de pilates: su madre había fallecido repentinamente en su hogar. «Vino unos días a ayudarme con Athenea y, ... cuando volví de pilates, me la encontré ya en el suelo sin poder hacer nada», relató en sus redes sociales, visiblemente afectado.

