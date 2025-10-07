Pablo Pisa toma una decisión drástica tras la repentina muerte de su madre: abandona su chalet en Becerril de la Sierra

Hace menos de una semana, el arquitecto y colaborador televisivo Pablo Pisa, se encontró con la peor de las noticias al volver de su clase de pilates: su madre había fallecido repentinamente en su hogar. «Vino unos días a ayudarme con Athenea y, ... cuando volví de pilates, me la encontré ya en el suelo sin poder hacer nada», relató en sus redes sociales, visiblemente afectado.

Este duro suceso llega apenas unos meses después de su ruptura sentimental con Steisy, madre de su hija Athenea, y ha precipitado un cambio radical en su vida. A principios de verano, tras su separación, Pisa decidió mudarse a un chalet en Becerril de la Sierra, un espacioso hogar de tres plantas con seis dormitorios, terrazas con vistas y jardín diseñado por un paisajista, en el que había invertido tiempo y cariño para convertirlo en su refugio. Sin embargo, la tragedia familiar le ha llevado a tomar una decisión drástica: abandonar la vivienda que hasta ahora había sido su nuevo hogar.

«Después de lo que ha pasado, no tiene sentido seguir alquilando la casa que alquilaba», confesó en sus historias de Instagram. A pesar de que firmó un contrato de alquiler por un año, solo ha residido allí unos pocos meses. «La casera lo ha entendido perfectamente y no me ha puesto ninguna pega», añadió, asegurando además que ha intentado facilitar que la propiedad encuentre nuevos inquilinos rápidamente. «La casa es ideal, supercómoda y con unas vistas y tranquilidad increíbles. Os dejo aquí el link directo para quien busque vivir de alquiler en chalet en la Sierra de Madrid», explicó en sus historias de Instagram.

El motivo de este cambio es también familiar. Pablo ha decidido mudarse junto a su padre, que vive a apenas un kilómetro de distancia. «Papá vive a 1 kilómetro y no vamos a estar cada uno en una casa. Me voy con él y no sabéis la alegría que le he dado», aseguró, mostrando la importancia que tiene para él compartir estos momentos difíciles y acompañar a su progenitor tras la pérdida de su madre.

REDES SOCIALES

Para Pablo Pisa, este paso no será sencillo. La vivienda que deja atrás estaba llena de recuerdos y supone un refugio emocional que ahora se siente inaccesible. En tanto, el chalet de Becerril, con un precio de alquiler de 2.250 euros mensuales y condiciones de entrada de 9.000 euros, vuelve a estar disponible.