Antonio Banderas vive con emoción la cuenta atrás para la boda de su hija Stella del Carmen

Antonio Banderas (65 años) atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. El actor se prepara para un papel muy especial, uno que no tiene guion ni director, pero que promete robarle más de una lágrima: el de padrino en la ... boda de su hija, Stella del Carmen.

El próximo 18 de octubre, la joven —fruto de su matrimonio con Melanie Griffith— se casará con Alex Gruszynski, su pareja de toda la vida, en un escenario de ensueño: la Abadía de Retuerta, un monasterio del siglo XII en Valladolid convertido hoy en uno de los enclaves más exclusivos de España.

Con la cuenta atrás puesta en marcha, el actor malagueño ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre cómo se siente por la inminente boda de su hija. «No hay mayor satisfacción para un padre que ver a su hija feliz y a punto de comenzar este nuevo y hermoso capítulo en su vida«, ha reconcido en declaraciones con la revista '¡Hola!'.

A pesar de los años transcurridos desde su separación, Antonio y Melanie han demostrado que lo suyo es una relación ejemplar. Unidos por el cariño hacia su hija, ambos se están implicando en cada detalle del enlace. «Mi mayor deseo, y el de su madre, es que este día sea perfecto, asegurándonos de que nuestros invitados disfruten al máximo de este día tan especial», agregó Banderas.

El intérprete de 'El Zorro' ha confesado que estos días están siendo una montaña rusa de emociones para él: «Se mezclan los nervios lógicos de los preparativos con una inmensa ilusión«, expresó. Tanto él como Melanie están volcados por completo en cada detalle para que todo salga como su hija lo soñó.

«Estamos tranquilos, apoyando a Stella en cada paso y recordándole que lo más importante es el amor que celebraremos. Confiamos en que el día será perfecto y que todo saldrá como a ellos les gustaría», agregó el actor.

La historia de Stella y Alex tiene ese encanto de las películas románticas que tanto gustan. Se conocen desde niños pero comenzaron a salir en 2015. Su relación, con idas y venidas, se prolongó cuatro años hasta que volvieron a reencontrarse en 2023. Según palabras del propio Antonio Banderas, «Alex es casi de la familia», por ello, su emoción es doble: ver a su hija casarse y, sobre todo, hacerlo con alguien que ha estado siempre cerca.

Además, cabe resaltar que padre e hija comparten una conexión muy especial. Aunque Stella ha crecido en Estados Unidos, nunca ha perdido el vínculo con las raíces malagueñas de Antonio. «Es muy andaluza, muy de Málaga», presumía el intérprete, que en los dos últimos años ha disfrutado con ella y con su prometido de la Semana Santa malagueña.

Aunque su corazón está en Andalucía, Stella ha querido dar el paso más importante de su vida en tierras castellanas. En la Abadía de Retuerta, rodeada de viñedos y con siglos de historia a su alrededor, la pareja reunirá a familiares, amigos y, cómo no, a algunas estrellas de Hollywood.

Será, sin duda, un día inolvidable para todos. Pero especialmente para Antonio Banderas, que ese 18 de octubre dejará por unas horas los focos y los aplausos para centrarse en lo que de verdad importa: el amor y la felicidad de su hija.