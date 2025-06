Pablo Pisa abandona su casa: cronología de la enésima ruptura con Patricia Steisy

Un año después del nacimiento de su hija, Patricia Steisy y Pablo Pisa han anunciado que han roto. El primero en hacerlo público era el arquitecto este mismo domingo con un mensaje escueto y discreto en el que aseguraba que se trataba de una decisión que habían tomado de mutuo acuerdo. «Hoy, después de reflexionar profundamente, quiero compartir con todos vosotros que Patricia y yo hemos decidido tomar caminos separados», escribía.

«Esta decisión se ha tomado con respeto y por el bienestar de nuestra hija, y aunque el amor se ha transformado, seguimos comprometidos con ser los mejores padres para ella. Gracias por vuestro apoyo y comprensión en este proceso», añadía Pablo. Después de comunicar esta decisión en sus redes sociales ha hecho saber a sus seguidores que se ha ido a casa de sus padres, a donde se ha llevado a sus dos perritos. «No esperéis ninguna pelea mediática ni ahora sacar mierdas ni esto es un 'reality show'», comentaba en unos 'stories' que publicó poco después. «Mi vida sigue. Es un palo y estoy jodido», expresaba, explicando que ya está mirando pisos para alquilar una casa cerca de donde vive su niña, Athenea, que nació hace un año.

«Ni voy a explicar nada ni os voy a dar el salseo que estáis buscando porque no lo hay», decía además en estos vídeos publicados a última hora del domingo. «No hay nada raro, no os imaginéis nada extraño, las parejas algunas son para siempre y algunas tienen su fin», añadía. Sin embargo, tal y como señalan algunos seguidores en las redes sociales, el día anterior seguían juntos y compartían planes a futuro. Por lo tanto, esta ruptura habría sido muy repentina, lo cual explica la reacción que ha compartido Patricia Steisy.

La exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' compartía un mensaje en sus redes sociales este domingo en donde daba a conocer la noticia, aunque admitía que no sabía si se arrepentiría del mensaje, como finalmente hizo. «Lo quiero y mi corazón me dice que no puedo estar sin él», explicaba. «No quiero que mi hija crezca con una historia rota si hay algo de amor. Yo no soy perfecta y él tampoco pero lo perdono todo por amor«, confesaba Patricia Steisy en su mensaje con fondo negro.

«Solo el que ama es capaz de intentarlo y el que no ama también tiene derecho a decir adiós. Es tan grande el dolor que solo quiero vomitar y cerrar los ojos el máximo tiempo posible», añadía el escrito que compartió Patricia. «Como él dijo por nuestra hija se hará esto lo mejor posible. Yo solo quiero dejar de sentir tanto dolor», expresaba en un emotivo mensaje que después borraba. Por lo tanto, Steicy dejaba a todo el mundo que la sigue preocupado por su bienestar.

«Es obvio que es un mal momento para mí. No hay culpables, esto duele pero hay que trabajar y vosotros también lleváis vuestra cruz y no os merecéis que os preocupéis», compartía unas horas más tarde. «Así que vamos a hacer como que todo está bien, todo se supera y dar las gracias por vuestra empatía, cariño y respeto», añadía después, prosiguiendo con su contenido patrocinado y aprovechando que todo el mundo estaba pendiente de sus publicaciones.

Cronología de su relación

Steisy saltó a la fama en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', y después pasó por 'Supervivientes' o 'Crazy Trip Tailandia', donde se ganó a la audiencia con su personalidad. Pero a Pablo no le conoció en televisión sino a través de las redes sociales en 2019, cuando empezaron una relación que evolucionó poco a poco entre concurso y concurso, incluso asegurando en una entrevista que Pablo «no era su prototipo», pero que se había «enamorado perdidamente de él».

En 2022, durante su aparición en 'Pesadilla en el paraíso', la televisiva admitió que le habían diagnosticado Trastorno Límite de la Personalidad, así como explicó algunas intimidades de su relación de pareja que, según Pablo, le habrían puesto en ridículo. Sin embargo, aquella crisis la superaron ante el mundo, compartiendo algunos detalles de sus discusiones y cómo se arreglaban en vídeos que publicaban en su canal de 'Mtmad'. Finalmente, en abril de 2024 fueron padres de su primera hija, Athenea.

Como señalábamos, no es la primera vez que Steicy y Pablo se enfrentan a una crisis en su relación. Hace un año tuvieron una importante bronca en donde el arquitecto acusaba a su pareja de hacer públicas sus discusiones y de insinuar que era un mal padre. En unos 'stories' en los que hablaba a gritos, señalaba y respondía a las acusaciones que le hacía la madre de su hija.

Pablo Pisa y Steisy Patricia han durado 11 meses después de esta mega broca. Segun sus stories terminaron, ¿será que mañana vuelven? pic.twitter.com/VOuYQEyHyR — 𝒶 killjoy ྀི 🇳🇴🇦🇽🇸🇪 (@akillj0y) June 8, 2025

«No iba a hablar, pero si no hablo y no me defiendo parece que lleva ella la razón. Si tan malo padre soy, si tan abandonada te tengo porque estoy todo el día en la obra, porque solo hago gilipolleces, porque esos contratos no valen de nada, no vale de nada todo lo que hago en el día, todo lo que llevo, su trabajo y el mío, que gestiono todo su trabajo porque ella con la 'repre' no se entiende y estoy yo de por medio...», exclamaba en unos vídeos que ahora están volviendo a salir a la luz.

Aquella ruptura, pese a la gravedad de las acusaciones, fue momentánea y volvieron al día siguiente. Por lo tanto, algunos de los seguidores de la pareja consideran que este enfado también pueda ser momentáneo.