Pablo Alborán resetea su carrera con un baño de multitudes en el kilómetro cero de España

«He leído en todos lados que es un concierto gratuito en la Puerta del Sol, he visto que se anuncia en guías de Madrid... Voy a tocar cinco o seis canciones, a lo mejor alguna más, pero vamos, es un mini acercamiento en un escenario muy chico», dijo entre risas Pablo Alborán en su entrevista de este lunes con ABC, acerca de la presentación de 'KM 0' ante sus fans madrileños. «Lo que quiero es presentar algunas canciones de mi nuevo disco, alguna antigua seguro que se colará. Pero sobre todo va a ser una celebración de que ya ha salido la pre-venta de la gira y la pre-venta del álbum, y luego al final, emitimos una sorpresa».

Con la plaza llena hasta los topes desde cuatro horas antes, el artista malagueño salió al escenario para saludar con un '¡Buenas noches Madrid!' y comenzar con 'Km. 0', el tema titular de su nuevo trabajo. «Ahora viene un homenaje a la tierra que nos ha visto crecer, que encierra tus momentos de infancia, tus primeros romances... En mi caso es Málaga», dijo antes de cantar 'Me quedo'.

Otro tema de su nuevo disco, 'Mis 36', sonó después de confesar su emoción ante sus fans: «Gracias a la gente que ha viajado hoy para esto, Dios mío. Estoy un poco en shock con todo esto».

«Bueno, como podéis ir viendo, el amor y el desamor vuelven a estar en primera línea», bromeó Pablo al hilo de las letras que iba desvelando. «Este es un disco que estoy loco por que descubráis poco a poco». 'Qué tal te va' fue una especie de confesión: «A ver qué pone la prensa ahora, pero bueno. Esta letra va de cuando te encuentras a tu ex con esa persona que decía que era sólo un amigo», dijo para presentarla.

La festiva «Vámonos de aquí» puso a bailar a todo Sol antes de que el clásico 'Saturno' desatara el griterío en la plaza. Y para terminar, el calor de la caribeña 'Si quisieras' hizo como si el verano acabara realmente en este concierto, al menos en Madrid.

El 'Global Tour KM0' recorrerá numerosos países de América y Europa, así como las principales ciudades de España. Las fechas de la primera fase serán en España (Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia en mayo; Fuengirola, Murcia y Granada en junio; A Coruña en julio), Portugal, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, y las entradas ya están a la venta.