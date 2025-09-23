Pablo Alborán: «Si mi familiar enfermo no se hubiera curado, yo no seguiría en esto»

Esta entrevista se parece mucho al nuevo disco de Pablo Alborán. Un sólo detonante basta para que las palabras en este caso, la música en el otro, salgan como el chorro a presión de una boca de incendios. Tras compartir un cariñoso abrazo y tomar asiento en una luminosa salita de las oficinas de Warner Music en la Estación Norte de Madrid, le pedimos que acote en el tiempo el proceso compositivo de su nuevo disco, 'KM 0'. Sus ojos apuntan hacia arriba y sus párpados se cierran un poquito con el gesto de echar la mirada atrás, toma aire, y da una primera respuesta de más de cinco minutos en la que lo explica casi todo.

«A partir de finales de 2023 empezaron a pasar muchas cosas en mi vida», arranca tras un largo suspiro. «Terminé la gira española, y cuando iba a empezar la gira en Estados Unidos me enteré de que en mi casa las cosas empiezan a temblar. Un familiar estuvo mal, con un proceso de quimioterapia y mielosupresión, y un trasplante de médula. Sabiendo eso me tuve que ir de gira. Como no podíamos hacer nada, yo decidí irme de gira. Y digamos que, esa gira, ayudó a la investigación. Porque esa era mi meta, que si yo tenía que irme, al menos tuviera un sentido».

En ese momento empezó «a sentir muchas cosas», cuenta Alborán. «Primero, tener que irme cuando las cosas no estaban bien en casa. Y a la vez, irme fue una salvación porque mi cabeza estaba activa al tener que hacer algo, al estar ocupado. Porque aquí no podría haber hecho nada, estaban buscando trasplante y no servía de nada quedarse aquí. Estábamos a la espera. Entonces, el aprender por primera vez en mi vida algo que he temido muchísimo siempre, que es que pase algo cuando yo no estoy, que es una cosa que tenemos mucho los que viajamos constantemente, eso, me tambaleó. El concepto de mi profesión, de mi oficio, del dinero... de todo. A partir de ahí, se empezó a despertar la inspiración sin yo saberlo. Y cuando vuelvo de Estados Unidos, los conceptos de la vida, la muerte, la enfermedad, la salud... todo empieza a salir. Y eso fue un caldo de cultivo 'heavy'».

Fue tras la felicísima noticia de la curación cuando «explota todo», asegura. «De pronto todo sale bien, termino una gira que ha sido un sueño, porque jamás imaginé que actuaría en el Madison Square Garden de Nueva York, en Los Ángeles, en Miami... Yo fui como anestesiado, sin saber qué iba a encontrarme, pero el público me ayudó a vivir con todo ese proceso sin saber nada de lo que me pasaba, porque yo no dije ni mu. De hecho, lo estoy contando ahora porque se ha curado, si no, no lo contaría. Se ha curado milagrosamente. Bueno, milagrosamente no, gracias a la ciencia, a la investigación, a la donación de médula, y obviamente gracias al esfuerzo de esta persona». Ahí, insiste, «explota todo, vuelvo a mi casa y escribo este disco».

Preguntar de qué familiar se trata sería grosero. Si ha dicho «familiar» es porque no quiere que se sepa y, además, qué más nos da eso a nosotros. Lo importante es que está bien, y que Pablo Alborán no se retira. Porque si no se hubiera curado, ya no es que este disco jamás hubiera visto la luz. «Es que yo no seguiría en esto», asegura con una rotundidad que congela la sala y nos eriza el vello.

En 'KM 0' hay un homenaje a la planta 7 del Hospital La Fe de Valencia donde estuvieron acompañando a su familiar en su lucha contra la leucemia, pero se diría que el tema central del álbum es la fama y sus consecuencias. El amor condicionado por ella, las batallas introspectivas que desata, la búsqueda del verdadero yo, la autodefensa frente a la gente que se le acerca y actúa como si lo conociera... «Como vivo expuesto, tengo la sensación de que tengo que estar mostrando claramente quién soy todo el rato, para que vean que no soy un mierda. Pero luego pienso «¿y qué más me da lo que piensen? De hecho, mejor que no sepan quién soy porque así protejo eso». Es como una obsesión con la que me enfado y me reconcilio constantemente».

También hay un dardo a los medios titulado 'Clickbait' (lo sentimos si también va por nosotros), una suerte de neo-pop experimental que dejó ojipláticos a propios y extraños con sus casi tres minutos de ritmos y efectos de sonido disruptivos, y que Pablo tuvo la osadía de lanzar como primer single el pasado marzo. «Es una canción que nadie se imaginaría que «Pablo Alborán, el romántico» jamás haría. Pero sí, también tengo una opinión sobre el clickbait, sobre las fake-news, sobre mí como personaje y sobre la prensa, sobre cómo estamos absorbidos por la pantalla... Y musicalmente, 'Clickbait' es un tripi (risas). Es como si me hubiera drogado, es un viaje, y está casi más hablada que cantada. Me encantaría seguir experimentando», exclama el artista, no sin reconocer que cuando se la presentó a los que trabajan en los despachos de al lado, «se les pusieron los ojos del revés».

'KM 0' tiene otra guinda más, y bien espectacular. Se trata de un dueto con Ana Belén titulado 'Inciso', cuya creación supuso un momento estelar en la carrera, qué carrera, en la vida de Pablo. «La admiro de toda la vida, 'Peces de ciudad' es un disco que me sé de memoria, sé quién hizo los arreglos, quién hizo los coros... Tenerla en 'KM 0' ha sido muy especial. Para 'Inciso' me imaginaba a alguien que llevara mucho tiempo cantando, a un clásico como Ana Belén», dice sobre la artista de Lavapiés, con quien comparte también su compromiso social y su defensa de algo que, en realidad, está en el corazón de 'KM 0': la vida. «Que los artistas tengamos que pronunciarnos sobre la masacre de hospitales y el asesinato de niños, demuestra lo enferma que está la sociedad, concluye el malagueño. «Está deshumanizada, porque no hay una opinión frente a eso. Debería estar más que claro. Es el horror, la debacle, es la barbarie, y lo mínimo que podemos hacer para mantener nuestra dignidad es no quedarnos callados. No puede haber peros».