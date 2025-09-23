Concierto gratis de Pablo Alborán en Madrid hoy: dónde es, hora, cómo llegar y cortes de tráfico previstos

El otoño ha llegado y, al contrario de lo que muchos piensan, los planes al aire libre siguen siendo una buena opción para pasar un rato de relax, entretenimiento o diversión.

En Madrid, concretamente, la temporada de festivales de música va llegando a su fin, pero los conciertos y otras citas musicales siguen su curso y ya casi podemos encontrarlas en cualquier época del año.

Este martes 23 de septiembre el centro de la capital acoge uno de esos planes que más de uno no querrá perderse. Se trata del concierto gratis que Pablo Alborán da en Madrid para presentar su nuevo disco 'KM0', cita que el propio cantante ya anunció hace una semana por sus redes sociales

Dónde y a qué hora es el concierto gratis de Pablo Alborán hoy en Madrid

Tal como indicó el artista malagueño, su actuación es en el kilómetro cero de Madrid, ubicación que comparte nombre con su nuevo álbum y que se encuentra en plena Puerta del Sol. Hasta allí podrá acercarse todo el que quiera para disfrutar de «cuatro o cinco canciones» que el artista compartirá con el público.

Como indicamos, el show de Alborán es este martes, 23 de septiembre, y Alborán ha citado a sus fans a las 20.30 horas, dando el detalle de que el concierto podrá seguirse también por TikTok LIVE desde las 20.25.

El lanzamiento del nuevo álbum coincide con el anuncio de la gira 2026-2027 de Pablo Alborán, su Global Tour, que le llevará por países como Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Portugal y, por supuesto, España. En nuestro país pasará por ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Granada, La Coruña o Murcia, entre otras.

Cómo llegar al concierto gratis de Pablo Alborán en Madrid y posibles cortes de tráfico

La ubicación de esta excepcional actuación del intérprete de 'Te he echado de menos' totalmente gratis es el pleno corazón de Madrid, por lo que hay diferentes opciones de transporte para llegar hasta el kilómetro cero. Al tratarse de una zona céntrica, la alternativa más rápida y cómoda sería acudir en transporte público.

- En metro: la parada más cercana es Sol, línea 1, línea 2 o línea 3. La estación de Callao se encuentra a unos cuatro minutos de Sol andando, con las líneas 3 o 5. A su vez, el metro de Sevilla está también a cuatro minutos, siendo este la línea 2. Desde la estación de Ópera (línea 2 o línea 5) se tardan seis minutos andando y, desde Gran Vía, con la línea 1 y la 5, tardarías cinco minutos en llegar a la Puerta del Sol a pie.

- En Cercanías: la parada indicada es Sol, líneas C3 y C4.

Los autobuses cercanos a la Puerta del Sol son otra opción recomendable, y las líneas correspondientes dependerán del lugar del que provengas. Puedes consultar qué autobús, metro o cercanías te viene mejor para ir al concierto gratuito de Pablo Alborán en Sol en la aplicación de Moovit.

Respecto a la afección del tráfico prevista por la actuación de Pablo Alborán gratis, desde el Ayuntamiento de Madrid no se han confirmado cortes u otro tipo de alteraciones en las inmediaciones de la ubicación indicada. Aún así, las calles cercanas a la Puerta del Sol podrán verse cortadas dependiendo de la afluencia del público al evento, por lo que conviene evitar circular por la zona a partir hora a la que comienza, las 20.30.