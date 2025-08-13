La millonaria e insólita renovación del Príncipe Harry y Meghan con Netflix

La noticia sonó como un trueno en la industria del entretenimiento: los Duques de Sussex renovaron su contrato con Netflix, con un acuerdo millonario, cuya cifra exacta no ha trascendido, para seguir produciendo contenidos bajo el paraguas de Archewell Productions. La renovación de este acuerdo, que originalmente alcanzó los 100 millones de dólares (unos 92 millones de euros) en 2020, parecía improbable tras los fracasos de sus últimos proyectos, que no lograron conectar con la audiencia. Sin embargo, este nuevo pacto resucitó los rumores sobre la verdadera, y a veces también extraña relación de Harry y Meghan con el mundo de la producción audiovisual.

Los Sussex han firmado un «acuerdo de primer vistazo» con la plataforma, una modalidad que les permitirá ofrecer a la empresa sus futuros proyectos de cine y televisión antes que a cualquier otra plataforma. Este tipo de trato les da la oportunidad de generar contenido a su propio ritmo, pero sin la presión de la exclusividad que caracterizó el acuerdo inicial, lo que sugiere una relajación de las condiciones.

El primer gran reto de esta nueva etapa es la percepción pública de los Sussex como creadores de contenido. «With Love, Meghan», su show de cocina, no logró figurar entre los 300 programas más populares de la plataforma durante los primeros seis meses de 2025, y el documental de Harry sobre el polo apenas alcanzó el puesto 3.346 entre los 7.000 programas disponibles. Esta caída en las cifras de audiencia alimentó las especulaciones sobre la viabilidad de su futuro en el mundo del entretenimiento. Para algunos expertos, como el consultor de medios Mark Borkowski, esta renovación de contrato podría ser vista como un intento de Netflix de reducir su exposición. «Es un cambio de rumbo», dijo. «Netflix comprendió que la fórmula con Harry y Meghan no funcionó como esperaban».

A pesar de las críticas y las bajas audiencias, todo indica que Harry y Meghan no piensan abandonar de momento el mundo de la televisión.«Estamos orgullosos de extender nuestra asociación con Netflix y expandir nuestro trabajo juntos para incluir la marca 'As Ever'», comentó Meghan, haciendo referencia a su línea de productos de estilo de vida, que incluye desde vinos hasta mermeladas.

Pese a las malas cifras, la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria, defendió a la pareja como «voces influyentes», y subrayó que sus relatos han captado la atención de millones de personas. La plataforma destacó la gran recepción de su documental «Harry & Meghan», que, a pesar de las fuertes críticas que recibió, alcanzó los 23.4 millones de visualizaciones en su estreno, convirtiéndose en uno de los más vistos de la historia de Netflix. Sin embargo, los espectadores fueron mucho más cautos con los otros proyectos, todos con baja popularidad.

Entre las producciones que se encuentran en desarrollo, «Masaka Kids, a Rhythm Within» es una de las más destacadas. Este documental sobre menores huérfanos en Uganda, víctimas de la crisis del VIH/SIDA, promete dar una nueva perspectiva sobre los esfuerzos humanitarios en África. A pesar de la relevancia social de la temática, la pregunta es si este tipo de proyectos puede generar el mismo tipo de conexión emocional con los espectadores que otras series documentales o si, como ocurrió con otros de sus intentos, caerán en el olvido.

Una de las grandes incógnitas sigue siendo el impacto de este acuerdo en la vida pública de los Sussex. Su renuncia a la familia real británica les permitió asumir una nueva identidad mediática, pero esta transformación no ha sido sencilla y el matrimonio ha tenido dificultades en su papel como figuras públicas fuera de las esferas tradicionales. Su intento de posicionarse como creadores de contenido no ha sido del todo exitoso. En 2023, su trato con Spotify terminó antes de lo esperado, y el responsable de innovación de podcasts de la compañía, Bill Simmons, incluso tildó a los Sussex de «grifters», personas que se dedican a estafar o manipular a otros para obtener dinero o beneficios, generalmente mediante engaños o fraudes.

Para la crítica de medios Tanya Gold, el regreso con Netflix podría estar más relacionado con una necesidad de mantenerse relevantes mediáticamente que con una verdadera pasión por la producción. «Harry y Meghan tienen mucho que perder si no logran atraer una audiencia mayor», señaló Gold. «Este nuevo acuerdo podría ser una jugada para mantenerse en el radar».