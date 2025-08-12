Harry y Meghan Markle dan la campanada y anuncian por sorpresa que renuevan con Netflix: «Nos sentimos inspirados»

El Príncipe Harry y Meghan Markle han dado un inesperado golpe de efecto al anunciar la renovación de su contrato con Netflix después de que la prensa inglesa diera por hecha la extinción del mismo tras las críticas recibidas por sus contenidos y las bajas cifras de audiencia. «Nos sentimos inspirados», se ha apresurado a decir la pareja.

Hacía semanas que los tabloides británicos pintaban negros augurios sobre el futuro empresarial de la pareja. Nada parecía ir bien. Los resultados del programa de Meghan Markle eran bastantes decepcionantes a todos los niveles mientras Harry permanecía fuera del foco tras el fracaso de su docuserie sobre el polo. Mientras tanto, se insistía en la posibilidad de que el poco rendimiento económico de sus actividades fuera la causa real del supuesto acercamiento del príncipe al rey Carlos. Pero en estas acaba de detonarse la bomba: siguen en Netflix.

Todo este contexto sirve para explicar el anuncio a todo tren que han realizado ambos en un movimiento inédito a muchos niveles. Un gran despliegue para anunciar que seguirán mostrando diferentes actividades de su vida a través de una plataforma que todavía confía en ellos y que les va a seguir pagando mucho dinero.

Habrían foirmado por otros 100 millones de dólares

«Estamos orgullosos de prorrogar nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo juntos para difundir la marca As Ever. Mi marido y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan codo con codo con nosotros y con el equipo de Producciones Archewell para crear contenido comprometido de todos los géneros que tienen un impacto global y celebran nuestra visión compartida», señala el comunicado con el que Meghan Markle y el Príncipe Harry han anunciado la continuidad de la millonaria alianza con Netflix.

La compañía ha decidido mantener su confianza en el contenido que puedan generar los duques de Sussex a pesar de las críticas que ha recibido desde su estreno el programa 'With Love, Meghan'. El acuerdo alcanzado el año pasado era por valor de 100 millones de dólares y por el momento se desconoce lo que cobrarán por su renovación, aunque 'People' ya se ha apresurado a señalar que será por idéntica cantidad.

¿Hay letra pequeña?

'The Mirror' recogió las primeras palabras de Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, quien señaló: «Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias impactan entre el público de todo el mundo. La respuesta a su trabajo habla por sí sola: Harry y Meghan ofrecieron a los espectadores una mirada íntima a sus vidas y rápidamente se convirtieron en una de nuestras series documentales más vistas».

Según entiende, «los fanáticos se han inspirado en 'With Love, Meghan' con productos de la nueva línea As Ever que se agotaron constantemente en un tiempo récord y estamos entusiasmados de continuar nuestra colaboración y de entretener juntos a nuestra comunidad».

Por lo visto, la docuserie que protagoniza Meghan Markle contará no solo una segunda temporada, sino que también preparará un especial de Navidad. Aunque parece que hay letra pequeña y una fuente cercana a los duques desveló en 'Hello!' que ahora «Netflix tiene derecho preferente sobre el contenido que producen Harry y Meghan, por lo que también tienen la libertad de llevar sus series a otro sitio si la plataforma de streaming no está interesada». También hay quienes se han apresurado a asegurar que la cadena podrá «influir» en qué tipo de contenidos se graban y ofrecen.