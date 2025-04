Los 43 de Miguel Ángel Silvestre: empresa millonaria, restaurante de éxito y amor a raudales

Miguel Ángel Silvestre acaba de cumplir 43 y es el hombre del momento, porque es de esos actores que siempre son el hombre del momento, da igual cuando se lean estas líneas o cuantas velas sople, su papel de 'El Duque' en 'Sin tetas no hay paraíso' en los años 2000 hizo suspirar a media España y eso es algo que no se olvida. Han pasado veinte años de aquello y ahora es mucho más que aquel chico guapo, de hecho, no ha parado de trabajar como actor y ha hecho papeles de lo más variados. Ahora se estrena en Televisión Española con la serie 'Weiss & Morales', que presenta una trama policial en la que él es el absoluto protagonista.

Sin duda un gran éxito que celebrar que se une a muchos otros fuera del ámbito televisivo y cinematográfico. Miguel Ángel ha querido ir más allá y no jugárselo todo a una carta, por ello ha hecho inversiones en otros sectores, o incluso en el mismo, pero estando él al mando. En 2007, cuando ya había consolidado su carrera dio de alta 'Silvestremas SL', una entidad que primero gestionó de la mano de su padre, que es quién se encargaba de la parte administrativa de todo lo que tenía que ver con su trabajo, después junto a su hermana y ahora aparece solo él como administrador único.

Esta entidad se dedicaba en su inicio a «la intermediación en la adquisición, enajenación, gravamen, administración, promoción, construcción, urbanización, parcelación y explotación por cualquier título admitido en derecho, de toda clase de terrenos y bienes inmuebles urbanos, rústicos y urbanizables», pero eso ha cambiado y ahora su objeto social está registrado como holding, lo que en realidad quiere decir que es la empresa desde la que se invierte en otras empresas. Una de ellas es Rudho, un restaurante que abrió en la capital a finales de 2023 junto al también actor Álex González y dos futbolistas. Una iniciativa que no debe ir mal puesto que en el último año facturado la sociedad mantiene un total activo de 1,1 millones de euros.

Años más tarde, en 2021, dio de alta 'Tres gotas de mar SL' con el objetivo de invertir en ladrillo puesto que su actividad está tipificada como: «la construcción de obras públicas y privadas, y la construcción, promoción o explotación en régimen de arrendamiento y venta de toda clase de locales y viviendas, sean libres o de protección oficial y la compraventa de terrenos», comenzó esta aventura con un capital inicial de 3.000 euros y por ahora se desconoce si está marchando como esperaba puesto que no ha presentado cuentas ante el registro. Lo que no quiere decir que vaya mal, ni muchísimo menos.

Relación sentimental

Pero el proyecto en el que más ilusión está poniendo en los últimos tiempos es el amor, su relación de pareja. Desde 2023 comparte su vida con Rebeca Toribio, y pese a que han pasado solo dos años, de hecho, no llega, parece su relación más estable. No se esconden, aunque tampoco son demasiado dados a compartir pormenores de su vida privada, pero quienes los conocen saben que es difícil verlos separados. Los dos comparten casi cada minuto de su vida con el otro desde que se conocieron, de hecho, ambos están muy involucrados en las familias y ya hemos visto fotos de Rebeca junto a la madre y el resto de la familia de Miguel Ángel. Y también ha ocurrido al revés.

Sin duda, a Miguel Ángel Silvestre le sonríe la vida, está pasando por su mejor momento personal y a su vez está disfrutando de todos y cada uno de los proyectos que va empalmando como actor, porque en realidad nunca ha parado, mientras ve crecer sus inversiones por si en un futuro el teléfono deja de sonar. ¿Qué más puede pedirle a la vida?