Desvelado el motivo de salud por el que Jordi González permanece alejado de la televisión: «La situación fue crítica»

A principios de año, el presentadorJordi González intervenía en su programa 'D Corazón' para explicar el motivo por el que llevaba varios días ausente del formato del mediodía de los fines de semana de TVE. Entonces, poco se sabía del por qué González no acompañaba a Anne Igartiburu desde el plató, pero en aquella reaparición a través de videollamada ya confesó que le alejaba de la televisión un pequeño bache de salud. «Estoy malito. Después de quince días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre... La semana que viene en teoría estoy allí», aseguró en un primer momento las consecuencias que atravesaba desde su último viaje a Sudamérica.

«Ayer empecé a sentirme mal... No sé que me pasó ayer, me puse a llorar, a toser... Suele pasar que cuando estás de vacaciones, te pones malito», reconoció Jordi después de imaginarse regresando al frente del programa en los días siguientes a su intervención. Pero tres meses después, el presentador no ha vuelto a la pequeña pantalla y la preocupación por su estado de salud, tras lo que suponía un bache del que se recuperaría pronto, no ha cesado. En las últimas horas, ha sido su entorno el encargado de aclarar cómo se encuentra el profesional que habría corrido un riesgo inesperado.

Según ha declarado una persona cercana a Jordi a 'Informalia', el presentador «Ha estado mucho más grave de lo que podéis imaginar. Han sido varias las ocasiones en las que la situación fue bastante crítica». Tal y como revelaba, lo que en principio parecía una afección que mejoraría favorablemente, ha resultado más preocupante de lo esperado. «En Colombia ingresó en un hospital a los pocos días de llegar porque empezó a encontrarse muy mal y ha estado ingresado hasta que la situación mejoró. A finales de marzo, los facultativos decidieron que ya podía volar», confirmaron la fecha del regreso a España de Jordi.

Como relató la fuente, en el país «primero tuvo que pasar por otro centro médico y, cuando se aseguraron de que ya estaba en condiciones de volver a casa para finalizar la recuperación, le dieron el alta». Ahora, confirma, el presentador de 62 años recibe cuidados desde su casa mientras que desea volver a trabajar cuanto antes. «Lo que quiere es estar fuerte cuanto antes para volver al programa que presenta en Televisión Española, no os podéis imaginar las ganas que tiene de poder volver a trabajar», aseguran.

Esta no es la primera vez que Jordi González enfrenta problemas de salud. Hace unos años era diagnosticado de síndrome de Gilbert, una dolencia que produce un malestar que provoca incorrecciones en cómo se procesa la bilirrubina en el hígado, además de producir estrés y otras consecuencias. En 2017, la pérdida de visión repentina también alejó durante un tiempo al presentador de la televisión. Entonces, tras pasar por quirófano pudo recuperarse.