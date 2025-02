De Miguel Ángel Silvestre a Mar Flores: los famosos se vuelcan con las víctimas de la DANA

No solo las 'conspiranoias' de Miguel Bosé, aplaudidas por Mónica Naranjo o Carmen Lomana, se hacen oír medio del drama provocado por la DANA. De hecho, han quedado sepultadas por los mensajes de apoyo de otros que se han preocupado por las víctimas y no por locuras ajenas a la realidad o a la ciencia. Si al principio hubo reacciones en contra de la gestión, como los 'posteos' críticos de Antonio Banderas («Por qué no envían helicópteros del ejércitos con comida, agua y medicina?»), Willy Toledo, Alejandro Sanz o Nuria Roca, la mayoría de los casos han sido mensajes solidarios cargados de apoyo, solidaridad, que hablaban de la devastación y de la necesitan de sobreponerse al desastre.

En las primeras horas, pudimos ver publicaciones de Eugenia Martínez de Irujo, Sara Carbonero, Belén Esteban, Lara Álvarez, Beatriz Luengo, Norma Duval, María del Monte, Jordi Sánchez, Sofía Suescun o María Pombo, entre otros. Mientras, la cantante Rozalén se desplazó a Letur, en Albacete, el pueblo en el que nació, que quedó arrasado por la riada: «Aquí todos somos familia. Aquí no soy Rozalén,», explicó emocionada la cantante, «aquí soy la Mari Ángeles. Estamos todos juntos y lo importante es que se encuentre a la gente».

Pero los días pasan y el número de fallecidos crece. El drama es dantesco. «Os llevo en el corazón. El pueblo salva al pueblo», publicó Pablo Alborán en un 'story'. Amancio Ortega ha donado 4 millones de euros para las víctimas, Rafa Nadal ha organizado una colecta de productos de primera necesidad, Penélope Cruz se ha unido a varias ONG y ha realizado una importante donación cuya cuantía no ha salido a la luz, Lola Índigo se ha puesto manos a la obra y ha estado el fin de semana en un punto de recogida y de la iniciativa de Meridiano y pidiendo ayuda desde sus redes sociales, algo que apoya Aitana desde su perfil. Tanto Mar Flores como Vicky Martín Berrocal también han hecho acto de presencia en sedes de distribución de alimentos y productos de primera necesidad de distintas ONG, ayudando en el embalaje y distribución. En ambos casos, han realizado también una donación económica.

Ana Mena lanzó un mensaje rotundo en su concierto en Avilés: «Os invito a colaborar, a darnos la mano. Mañana podría pasarnos a nosotros y es una pena que toda esa gente esté pasando por esa circunstancia, quedándose sin casa, sin trabajo, sin familiares». La cantante ha colgado un vídeo de su colaboración en una campaña solidaria en Valencia para que sus seguidores sean que no son solo palabras, que también son acciones. Con un chándal cubierto de barro, cargando cajas, con guantes y mascarillas, Miguel Ángel Silvestre ha acudido a Valencia junto a su pareja, Rebeca Toribio, para ayudar como uno más.

El actor, ha mostrado su lado más solidario y ha estado con las víctimas y trabajando codo con codo con las fuerzas de seguridad. Con dos furgonetas cargadas se presentó en Catarroja la modelo Estela Grande, que llegó de Madrid con ropa, comida y agua: «Sí se puede venir a ayudar. Nos necesitan muchísimo», insiste en el vídeo que ha colgado en sus redes, donde ha explicado que han llegado a montar un campamento para los bomberos desplazados de Barcelona.

Por ahora, la oveja negra de este listado sería Luis Zamalloa, marido de la 'influencer' Marta Pombo, quien en plena resaca del desastre, cuando se producía una tormenta en Madrid, pidió una hamburguesa a una cadena de comida a domicilio. Grabó la escena mientras presumía de darle una propina de 10 euros. Unos famosos tan sensibles y otros, tan insensibles.