Meghan Markle tira de agenda para salvar su show «incansablemente positivo»

Ya se ha estrenado la segunda temporada de 'With Love, Meghan', en un nuevo intento de la Duquesa de Sussex de ganarse el favor mediático. Sin embargo, la opinión mediática generalizada vuelve a ser desfavorable para ella, con medios como 'The Daily Beast' asegurando que se trata de «más falta de autenticidad cuidadosamente seleccionada».

Pero hay algo que no se puede negar, y es que ha conseguido tirar de agenda para traer a personajes más conocidos que los de la primera, como es el caso de la modelo Chrissy Teigen, mujer del cantante John Legend. También está entre los invitados el conocido estilista de 'Queer Eye' Tan France o el chef español José Andrés. No son los únicos, hay varios cocineros más, incluso uno con estrella Michelin, que pretenden aumentar el caché de esta serie a pesar de las críticas que recibió en su primera temporada.

Otros invitados han sido la 'influencer' Radhi Devlukia-Shetty o el escritor y 'coach' Jay Shetty, así como el maquillador Daniel Martin, que repite porque estuvo en la primera temporada. Jamie Kern Lima, la directora de It Cosmetics, los chefs David Chang, Samin Nosrat y Christina Tosi y el galardonado con la estrella Michelin Clare Smyth, están incluidos también.

Si bien la primera temporada estuvo más centrada en la cocina, en la segunda edición parece que las actividades manuales como la cerámica o el bricolaje ganan protagonismo. Sin embargo, una vez más lo interesante del programa y lo que protagoniza titulares son los detalles personales de su vida, precisamente aquello de lo que parece que los Duques de Sussex ya no quieren hablar.

Eso sí, una vez más sus rutinas familiares ganan protagonismo y Meghan insiste en aspectos tan criticados como su tradición de hacer el desayuno a sus hijos cada día. «No es tan complicado como piensa la gente. Parece un gran proyecto pero solo estás cortando pan, empapándolo en unos huevos y listo», comenta la mujer del Príncipe Harry. «El ritual del desayuno es un momento sagrado para la familia. Es un momento de calma antes del día», añade, llevándose las críticas de medios como la 'BBC'. «Si tu mañana no tiene nada que ver con eso no te preocupes. Muchos de nosotros tenemos suerte si podemos tragarnos unos cereales antes de trabajar. Pero la cosa con la serie de Meghan es que es aspiracional. Es optimista. Es incansablemente positiva», ironizan desde el mencionado medio británico.

Y una de las únicas revelaciones de la serie es con respecto a su relación con el Príncipe Harry, puesto que a pesar de que el hijo de la Princesa Diana no aparece en pantalla, Meghan cuenta que fue él quien dijo primero «te quiero». Incluso aunque ella ya sabía en la tercera cita -su escapada a Botsuana- que también le quería.