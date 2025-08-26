Primeras imágenes de Álex García, cabizbajo y «destrozado» en la despedida de Verónica Echegui

Álex García fue el gran amor de Verónica Echegui, que ha fallecido este lunes a los 42 años. Su relación duró 13 años y, aunque rompieron hace dos, el actor ha estado en el Tanatorio de la La Paz para el último adiós de la intérprete. No tiene redes sociales, así que no se ha pronunciado públicamente, y no ha querido ser visto en este duelo. Con la máxima discreción que siempre le caracterizó, a él y a su relación, así es como se ha querido despedir de la que fue su pareja durante más de una década.

En las primeras imágenes de Álex García se puede ver cómo el actor, vestido con una camisa blanca y negra, se muestra cabizbajo, serio, pero rodeado de sus amigos y familiares. Según han asegurado diversos periodistas, el intérprete ha estado pendiente de la familia y siempre a su lado, apoyando y dejándose apoyar en este duro trance. Según 'TardeAR', el intérprete está «destrozado» y «roto de dolor».

Por el tanatorio han pasado numerosos rostros del mundo del cine y la televisión españolas para despedir a Verónica Echegui. Las muestras de cariño no han cesado en las redes sociales desde que se conoció su fallecimiento. Una de las más distinguidas ha sido la de Dani Martín, con quien compartió protagonismo en 'Yo soy la Juani', aquella película que supuso su salto a la fama y su primera nominación al premio Goya. Pero no ha sido la única: otros como Miguel Ángel Silvestre, Bibiana Fernández o Daniel Grao le han dedicado mensajes en sus redes sociales. Incluso los que menos la conocían han resaltado su personalidad, su empatía, ética de trabajo y su simpatía.

La ceremonia para despedir a Verónica Echegui ha comenzado este martes a las 11 horas, siguiendo los últimos deseos de la actriz. Discreción, sencillez, solo arropada por los suyos. Al fin y al cabo la intérprete decidió vivir su enfermedad en la más estricta privacidad y trabajando hasta el final, puesto que el pasado mes de junio estaba aún promocionando su último proyecto. Han sido unos 25 minutos en donde se la ha recordado entre aplausos y lágrimas, con sus amigos y familiares más cercanos entre los presentes. ﻿

Entre los rostros conocidos que se han desplazado hasta el tanatorio para este último adiós han estado Paco León, Pablo Carbonell, María Adanez, Cayetana Guillén Cuervo, Daniel Guzmán, Alberto Ammann, Sara Sálamo, Silvia Alonso o Dafne Fernández junto a Elisa Matilla, entre otros.