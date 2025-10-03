Mario Casas manda su primer mensaje público a Melyssa Pinto

La relación entre Mario Casas y Melyssa Pinto va viento en popa. Así lo ha demostrado el actor al compartir por primera vez un mensaje público hacia su pareja, después de meses en los que, aunque no se han escondido, han preferido mantener su romance en privado. De esta manera, el protagonista de 'El secreto del orfebre' ha oficializado este noviazgo y ha abierto una pequeña ventana a sus seguidores.

«Congrats», ha escrito Mario, lo cual quiere decir «felicidades». Lo ha compartido junto a un corazón y con una fotografía de Melyssa en su último trabajo publicitario. Todo parece indicar que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' estaba especialmente emocionada por este paso en su carrera.

Todo aquel que ha comenzado su recorrido en un 'reality' tiene después dificultades para conseguir determinados trabajos. Algunas marcas prefieren distanciarse, por lo que Melyssa ha conseguido avanzar profesionalmente al firmar una publicidad, no solo para las redes sociales sino también para carteles físicos, de una conocida firma de zapatos. De hecho, la joven incluso ha participado para diseñar una colección, para cuya presentación ha contado con la presencia de muchas amistades.

Melyssa ha recompartido el mensaje de Mario REDES

Mario Casas ha mandado este mensaje, además, con un detalle oculto. La canción 'Things you do', de Justin Bieber, es la banda sonora de la publicación: una declaración de amor del cantante para su mujer, Hailey. «Las pequeñas cosas que haces me vuelven loco, para mí siempre, todos mis días», canta el artista.

Melyssa ha compartido la imagen en su propio perfil, con tres discretos corazones de color rojo con los que mantiene su máxima: no quiere hablar de su relación. Mario y la 'influencer' han conseguido encontrar un equilibrio en lo que respecta a guardar su romance en privado y, a la vez, no ocultarla.

«Me cuesta hablar de mi vida. Cuanto más abres tu corazón o tu vida, la gente tiene más derecho a opinar. Siempre debe ser desde el respeto y a veces te puedes sentir atacada y puede afectar a tu vida personal y puede nublar tu felicidad. Creo que sí, es necesario que la gente opine pero desde el respeto», ha compartido la 'influencer' en la presentación de su colección.

Fue el pasado mes de marzo cuando Mario Casas y Melyssa Pinto fueron pillados juntos por primera vez. Poco a poco su relación se fue afianzando, y en la boda de Susana Bicho el actor llevó a su pareja al enlace, aunque no se bajó del coche. En verano, la pareja se fue de vacaciones en familia, con Oscar Casas y Ana Mena uniéndose a la escapada. Aunque no publicaron fotos juntos, algo que todavía tienen pendiente de hacer, era evidente que los lugares que visitaban -e incluso la casa en la que se quedaban- era la misma.