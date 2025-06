María García de la Rasilla habla sobre su crisis matrimonial con Konstantin de Bulgaria: «No hay nada decidido»

María García de la Rasilla se ha pronunciado sobre las noticias sobre su supuesta separación de Konstantin de Bulgaria, con quien lleva casada desde 1994. «No hemos decidido nada, estamos muy sorprendidos», ha declarado en conversación con la revista '¡HOLA!'.

Aunque admite que su matrimonio está atravesando una fuerte crisis y que ambos se están dando un tiempo, María insiste en que no hay una decisión definitiva tomada. «Por el momento no es definitivo y este tipo de noticias hacen mucho daño, es una pena. Aún no hay nada decidido. Nos estamos dando un tiempo y no hemos tomado ninguna decisión», manifestó.

La reacción la princesa llega tras la publicación de 'Vanitatis' en la que se aseguraba que la pareja, tras más de tres décadas juntos y dos hijos en común, había decidido separarse. Según el citado medio, Konstantin y María estarían viviendo en domicilios distintos aunque mantienen una relación cordial. Fuentes citadas descartan la existencia de terceras personas y apuntan al desgaste natural de la convivencia, intensificado tras la marcha de sus hijos, los mellizos Umberto y Sofía, quienes han establecido su vida profesional fuera de España, en Londres y París, respectivamente.

Cabe resaltar que, la última vez que se vio a la pareja en público fue hace unas semanas, durante la recepción organizada por el exembajador estadounidense James Costos en su residencia de Chamberí, donde posaron juntos y conversaron con otros invitados.

Su historia de amor

El Príncipe Konstantin, hijo de Simeón de Bulgaria, y María García de la Rasilla, nieta del conde de Superunda, contrajeron matrimonio el 7 de julio de 1994 en la iglesia madrileña de Santa Bárbara, en una ceremonia de gran relevancia en la que estuvieron presentes numerosos miembros de la realeza europea, incluidos los Borbón. El entonces Príncipe de Asturias, ahora Rey Felipe VI, ejerció de testigo del enlace y mantiene una estrecha relación con Konstantin, de quien es amigo íntimo desde la juventud. De hecho, es padrino de la hija del matrimonio, mientras que Konstantin es padrino de bautizo de la infanta Sofía.

A punto de cumplir su 31º aniversario de bodas, la pareja se encuentra en una etapa de reflexión. María, quien trabajó durante un tiempo en el departamento de Protocolo de la Embajada de Estados Unidos en España, ha mantenido siempre un perfil bajo, al igual que Konstantin, que ha desarrollado su carrera en el sector de la banca tras formarse en la Universidad Pontificia de Comillas y completar un posgrado en la Universidad de Columbia.

GTRES

Finalmente, aunque la distancia y la convivencia actual alimentan las especulaciones, María García de la Rasilla ha querido dejar claro que no hay ninguna ruptura formal. Por ahora, el matrimonio atraviesa un momento delicado, pero no han tomado ninguna decisión definitiva sobre su futuro en común.