María Carolina de Liechtenstein y el venezolano Leopoldo Maduro Vollmer, se dan el 'sí, quiero' en Vaduz

Este sábado, el principado de Liechtenstein celebró uno de sus eventos más esperados: la boda de la Princesa María Carolina con el empresario venezolano, Leopoldo Maduro Vollmer. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la emblemática Catedral de Vaduz, construida a finales del siglo XIX y nombrada como tal en 1997 por el Papa Juan Pablo II. Una capilla que además alberga la cripta de la familia principesca.

Desde primeras horas de la mañana, las calles aledañas a la catedral se llenaron de vecinos y curiosos que querían ser testigos de cada detalle de la celebración. En las escaleras, una alfombra azul esperaba la llegada de los invitados, mientras que los arreglos florales de hortensias marcaban el camino hacia el interior del templo.

Entre los invitados se encontraban destacadas figuras de la realeza europea y del ámbito político del principado. La Princesa Margarita de Luxemburgo; Victoria Hohenlohe, duquesa de Medinaceli; y el Príncipe Nikolaus de Liechtenstein, fueron algunos de los presentes. Además, la primera ministra Brigitte Haas, y el presidente del Parlamento estatal, Manfred Kaufmann también asistieron a la boda.

Alrededor de las 11 de la mañana, el empresario venezolano subió las escaleras acompañado por su familia y algunos miembros de la Casa Real de Liechtenstein. Minutos más tarde, María Carolina ingresó a la catedral del brazo de su padre, el Príncipe heredero Alois. La ceremonia fue oficiada por el obispo Benno Elba y, tras la boda, los recién casados se dirigieron al Castillo de Vaduz para la recepción.

La Princesa María Carolina (28 años) es la hija mayor del Príncipe Alois y Sofía de Baviera. Aunque nunca podrá acceder al trono debido a la Ley Sálica vigente en el principado, ha sabido mantener una vida discreta y centrada en sus intereses profesionales en el sector textil, tras formarse en Londres, París y Nueva York.

En tanto, su marido, Leopoldo Maduro Vollmer (33 años) es el hijo mayor de Francisco y Sofía Maduro Vollmer. Comenzó sus estudios en el colegio San Ignacio de Loyola de la capital venezolana y luego siguió su formación en Harrow School en Inglaterra. Es empresario y tiene una carrera en banca de inversión y gestión de inversiones. Además, pertenece a una de las familias más ricas de Venezuela.