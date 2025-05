La mansión de Richard Gere en Connecticut se vende por piezas antes de su demolición total

La mansión de Richard Gere en Estados Unidos vive sus últimos días de pie. Ubicada en el estado de Connecticut en la zona de Canaan y construida originalmente en 1938, la propiedad no solo será demolida en su totalidad, sino que está siendo vendida por piezas: desde marco de puertas hasta ventanas.

Cabe resaltar que esta vivienda fue adquirida por primera vez por Gere y su mujer, Alejandra Silva en 2018, cuando se la compraron al músico Paul Simon. La finca cuenta con 12 hectáreas y una casa principal de 1.100 metros cuadrados. Además, tiene seis habitaciones, once baños, cinco chimeneas, biblioteca, gimnasio, piscina climatizada, entre otros atractivos como una casa de invitados con tres dormitorios.

La propiedad fue comprada dos veces por el intérprete de 'Pretty Woman', quien finalmente decidió venderla por 10,75 millones de dólares a una empresa promotora que ha decidido derribarla para construir, en su lugar, nueve viviendas de lujo. Según reveló 'People', la demolición ya está en marcha, y antes de reducir el emblemático inmueble a escombros, los promotores han optado por una estrategia cada vez más habitual en Estados Unidos: recuperar y vender sus elementos arquitectónicos más valiosos.

La encargada de esa tarea es la firma Hudson Valley House Parts, una empresa especializada en la recuperación y venta de piezas procedentes de residencias históricas. A través de sus redes sociales la empresa publicó que: «Durante el último mes, nuestro equipo ha estado trabajando en la ubicación, salvando muchos elementos arquitectónicos», con el objetivo de evitar que terminen en vertederos.

Además, en su sitio web ofrecen varios de esos objetos al público, acompañados de fotos y descripciones. Entre las piezas destacadas se encuentran «ventanas abatibles de acero con borde náutico exterior», disponibles por 5.500 dólares, o ventanas Oculus, de forma circular, a 1.250 dólares. Una oportunidad única para coleccionistas, amantes de la arquitectura clásica de Nueva Inglaterra o incluso fanáticos del actor.

Por otro lado, la decisión de demoler la finca no ha estado exenta de polémica. Algunos vecinos de New Canaan han expresado su preocupación por el impacto ambiental del nuevo proyecto, particularmente por la posible afectación de humedales protegidos. No obstante, las autoridades locales aprobaron tanto la demolición como la parcelación del terreno.

Esta venta y su desenlace marcan también el cierre de una etapa vital para Richard Gere y Alejandra Silva. Tras años viviendo en Estados Unidos, la pareja ha decidido establecer su residencia permanente en España. Desde el pasado otoño viven en una mansión situada en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, junto a sus dos hijos en común y el hijo de Silva de una relación anterior.

Así, mientras la histórica propiedad de Connecticut desaparece del mapa para transformarse en un nuevo enclave urbanístico, la familia Gere-Silva se afianza en la capital, dando paso a una etapa más íntima, pero igualmente significativa.

