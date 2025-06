Las polémicas extravagancias en la boda de Jeff Bezos

La ciudad de los canales ha sido testigo de innumerables bodas de alto perfil, pero ninguna como la que está por protagonizar Jeff Bezos (61 años), fundador de Amazon, y su prometida, Lauren Sánchez (55 años). El enlace, que ha sido calificado ya como la boda del año, se celebra en un ambiente marcado por el hermetismo, el lujo desmedido y una avalancha de rumores que crecen a medida que avanzan los días. Entre los muchos elementos que han despertado fascinación mediática se cuentan un posible dueto de Lady Gaga y Elton John, una impresionante colección de 27 vestidos nupciales y una lista de invitados que incluye a buena parte de la élite global.

Aunque se sabe que la celebración se llevará a cabo entre el 24 y el 26 de junio en Venecia, el lugar exacto del 'sí, quiero' sigue siendo un secreto bien guardado. Las ubicaciones más mencionadas han sido la exclusiva isla de San Giorgio Maggiore, la Scuola Grande della Misericordia, uno de los edificios renacentistas más imponentes de la ciudad y, ante preocupaciones de seguridad, incluso el Arsenal de Venecia, una fortaleza militar que facilitaría el control de acceso.

Las tensiones geopolíticas, especialmente entre Estados Unidos e Irán, y las protestas ciudadanas organizadas bajo el lema «No hay espacio para Bezos», han llevado a reforzar al máximo las medidas de protección. Se ha contratado a un equipo de exmarines estadounidenses y, según fuentes locales, algunas calles y canales podrían ser cerrados al paso durante los eventos principales.

Uno de los grandes interrogantes del enlace es la supuesta actuación sorpresa de Lady Gaga y Elton John. Según reveló el 'Daily Mail', Lauren Sánchez habría pedido contar con «los talentos más grandes» para una actuación conjunta durante una de las veladas en la Scuola Grande della Misericordia.

La publicación británica sostiene que ambos artistas, amigos cercanos entre sí, habrían aceptado participar, aunque «fuentes cercanas a la artista» desmintieron más tarde su implicación. Sin embargo, muchos apuntan a que este desmentido podría formar parte de una estrategia para mantener el misterio hasta el último momento.

27 vestidos y un Oscar de la Renta exclusivo

Otro de los detalles que más ha captado la atención es el vestuario de la novia. Lauren Sánchez, ex periodista y piloto de helicóptero, deslumbrará durante los tres días de celebraciones con hasta 27 cambios de look, según han filtrado medios como 'People' y 'Page Six'.

Entre las firmas confirmadas figuran Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana y Galia Lahav. Su vestido de novia principal será un diseño exclusivo del taller de Oscar de la Renta, creado especialmente para esta ocasión.

Invitados de lujo

La lista oficial de invitados no ha sido revelada, pero entre los nombres que más suenan están Kim Kardashian, Kris Jenner, Oprah Winfrey, Bill Gates, Beyoncé, Jay-Z, Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria y Mick Jagger. También se ha especulado con la asistencia de la reina Rania de Jordania, quien estuvo presente en el compromiso de la pareja.

En el terreno político, algunos medios estadounidenses como The New York Post han insinuado que, si bien la presencia de Donald Trump parece poco probable, sí podrían acudir sus hijos: Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, Donald Trump Jr. con su pareja Bettina Anderson, y el empresario Joshua Kushner con Karlie Kloss.

GTRES

Finalmente, según fuentes cercanas a la organización, el presupuesto de la boda podría superar los 30 millones de euros. Esta cifra cubriría no solo los costes de seguridad y transporte, incluyendo taxis acuáticos reservados para los invitados, sino también el alojamiento en hoteles como el Aman Venice, el Cipriani, el Danieli, el Gritti Palace y el St. Regis, cuyas suites privadas superan los 30.000 euros por noche.

