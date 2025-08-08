Jessica Bueno y un misterioso acompañante en Ibiza: ¿Nueva ilusión a la vista?

Jessica Bueno (34 años) vuelve a ser protagonista del verano. La modelo sevillana ha sido captada disfrutando de unas vacaciones de ensueño por las aguas de Ibiza, y no lo ha hecho sola. Un misterioso acompañante ha acaparado todas las miradas tras aparecer con ella a bordo de un yate, levantando rumores de una posible nueva ilusión sentimental.

Desde que pusiera punto final a su mediática relación con el cantante Luitingo, poco se había sabido sobre la vida amorosa de Jessica. Ella misma ha reiterado en varias ocasiones que se encuentra bien sin pareja, tras atravesar un convulso final con el sevillano que se suma a las tensiones que aún mantiene con su expareja Jota Peleteiro. Sin embargo, las últimas imágenes difundidas por el programa 'TardeAR' podrían cambiar ese discurso.

Este jueves, el magacín de Telecinco ha emitido unas fotografías tomadas en un velero en Es Vedrá, donde se ve a la ex Miss España 2010 relajada, sonriente y compartiendo momentos con un hombre cuya identidad ha sido celosamente protegida por la producción del programa. Su rostro ha sido pixelado, pero no ha pasado inadvertido para las colaboradoras del espacio. Según Leticia Requejo, quien aseguró haber visto su cara, se trata de «un buenorro de manual» y no dudó en exclamar: «Ojalá ser Jessica Bueno». Por su parte, Belén Rodríguez restó importancia a la incógnita sobre su identidad y se centró en su físico: «Si es que la cara es lo de menos. ¿Vosotros habéis visto el pedazo de cuerpo?».

En las imágenes emitidas por 'TardeAR', Jessica aparece llegando al yate con un bolso de marca, preparada para un día de mar. Durante la travesía se la ve haciéndose fotos, disfrutando del sol y compartiendo cubierta con su acompañante, un hombre musculoso y moreno que, además de posar cerca de ella, participa activamente en las tareas del barco: maniobra cuerdas, sujeta un petate y parece estar habituado a este tipo de planes náuticos.

Apenas una hora después de que salieran a la luz estas imágenes, la sevillana publicaba en su perfil de Instagram una serie de fotos con sus amigas en la isla. «La vida es esto. Unas risas compartidas, el sol cayendo lento, amigas que son hogar… Y esa certeza de que la vida es corta, sí. Por eso: perdonamos, amamos, reímos fuerte, y si caemos… Nos levantamos más bonitas», escribía en tono poético, sin hacer mención directa al varón que la acompañaba en el barco.

Cabe destacar que esta escapada coincide con un buen momento profesional para Jessica, ya que ha sido fichada para la segunda temporada de 'Supervivientes All Stars 2', tal y como adelantó en exclusiva 'El Televisero'. Mientras tanto, ella continúa disfrutando del verano recorriendo las Islas Baleares, como ha demostrado también con publicaciones desde Formentera.

Aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre la naturaleza de su relación con el misterioso hombre, lo cierto es que las imágenes y las reacciones en plató han despertado el interés y la especulación. ¿Será este el inicio de una nueva etapa sentimental para Jessica Bueno?

