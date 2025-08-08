Así es la villa de ensueño donde pasan sus vacaciones Aitana y Plex: jardín privado, piscina con vista al mar y lejos de las cámaras

Verano de ensueño para Aitana, Apenas unos días después de cerrar con éxito dos noches seguidas de conciertos en el Riyadh Air Metropolitanom la cantante ha hecho las maletas para partir rumbo a Bali, Indonesia, junto al youtuber Plex, con quien mantiene una relación sentimental desde hace unos mess.

La noticia del viaje comenzó a circular en los medios el pasado fin de semana, cuando el programa 'D Corazón' difundió una imagen donde la pareja aparecía sonriente en el aeropuerto de Dubái. Si bien hasta entonces se desconocía su paradero final, el periodista Javi de Hoyos fue el primero en revelar los detalles de su escapada.

Días más tarde, el propio Plex compartió una fotografía junto a su amigo Ted Archie, lo que confirmó que ambos se encontraban en el mismo grupo de viaje en Bali. Junto a ellos, también está la novia de Archie, Ángela Mármol, lo que apunta a que se trata de una escapada de parejas. «Sabemos que están con ellos porque Plex lo ha confirmado subiendo una fotografía en la que están él y Archie», explicaba De Hoyos un un video de TikTok.

Aunque ni Aitana ni Plex han confirmado su ubicación exacta, los usuarios de las redes sociales no han tardado en descifrar donde se encontrarían hospedados. A través de las publicaciones compartidas por el propio creador de contenido y algunos de sus acompañantes, sus seguidores han dejado entrever que estarían en una exclusiva villa de la isla.

Se trataría de una construcción estilo balinés con grandes ventanales, terrazas abiertas, zonas chill out, jardín privado y piscina con vista al mar. La casa estaría diseñada para el descanso y la desconexión, lejos del bullicio y sobre todo, de las cámaras.

Un amor que no se esconde

La historia entre Aitana y Plex ha pasado de ser un rumor a una realidad cada vez más visible. Desde que fueron vistos juntos hace unos meses durante aun viaje a Japón los indicios sobre su relación se han ido sumando. Publicaciones conjuntas, apariciones compartidas y, finalmente, declaraciones abiertas.

En su último concierto en Madrid, la propia cantante dio un guiño a su pareja al agradecer públicamente su apoyo: «Gracias a mis padres, a mis tíos, a mis primos que han venido a verme, a mis amigos... A Dani también, que sabe que lo quiero muchísimo», dijo sobre el escenario, refiriéndose a Daniel Alonso, nombre real de Plex.

El tercer gran amor de Aitana

Esta es la tercera relación sentimental conocida de Aitana desde que saltó a la fama tras su paso por Operación Triunfo. Primero fue el actor Miguel Bernardeau, con quien mantuvo un noviazgo de casi tres años, hasta su ruptura en 2022. Después llegó el cantante colombiano Sebastián Yatra, con quien protagonizó una relación intermitente que concluyó el verano pasado, tal y como contó ella misma en su documental Metamorfosis.

Ahora, la cantante catalana parece haber encontrado estabilidad con Plex, en un momento de plenitud tanto a nivel personal como profesional. Su escapada a Bali no solo reafirma su relación, sino que representa un respiro merecido tras uno de los capítulos más intensos de su carrera.