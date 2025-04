La incendiaria estrategia de Arelys, madre de Yulen Pereira, que hunde a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja está en pleno proceso de recuperación. A su llegada a España, la sobrinísima ha tenido que hacer frente a una dura situación: Yulen Pereira la citó para comunicarle que ya no sentía lo mismo y que había decidido terminar con su noviazgo. Una noticia que no se esperaba ya que, según Amor Romeira, que fue la encargada de hacerlo público, «Anabel venía con la ilusión de reencontrarse con su novio y cuando llega, la deja».

Según han ido pasando los días, han ido trascendiendo algunos detalles de esta mediática ruptura. Es más, se ha especulado sobre los verdaderos motivos que habrían llevado al esgrimista a tomar esta drástica decisión. Desde el programa 'Fiesta' se habló de que habría sido por una infidelidad por parte de él. Y, poco después, saltó el nombre de Melania Puntas, la modelo con la que Pereira habría olvidado a la televisiva.

Según la revista 'Lecturas', Yulen ya tenía las maletas hechas y todo preparado para romper la relación y comenzar una nueva vida sin Anabel cuando se lo comunicó. Es más, apuntan que el deportista habría tomado la decisión hace dos meses pero que no se lo había dicho antes por petición de Arelys Ramos, su progenitora.

El motivo de ese ruego vendría motivado por si, con la publicación de la información, se caía su fichaje en 'Supervivientes', reality show en el que se encuentra ahora. «A Arelys jamás le gusto Anabel. No ha conocido a Merchi -la madre de Anabel- ni ha hablado con ella estos meses», señala el entorno de Ramos a dicha cabecera.

Llamada reveladora

Anabel Pantoja se refugió en casa de su madre para similar el duro mazazo que se había llevado tras disfrutar del éxito que cosechó Isabel Pantoja en Estados Unidos. Y fue allí donde recibió una llamada que le hizo abrir los ojos y darse cuenta del motivo real de la ruptura. «Cuando la llamo para darle la información que me había llegado ella rompe a llorar y me dice 'ahora lo entiendo todo porque me ha dejado'», confesó Romeira en 'Fiesta'.

Ni Yulen ni Anabel han querido ahondar en detalles ni explicar, en televisión, como se encuentran. Lo único para lo que han roto su silencio es para aseverar que su ruptura no es por una tercera persona. El esgrimista expresó a los periodistas, en cuanto a la supuesta infidelidad, que dejasen de inventarse cosas. Por su parte, desde 'El programa de Ana Rosa' comunicaron que la prima de Kiko Rivera deslizaba lo mismo.

La que sí ha alzado su voz para pronunciarse es Belén Esteban, amiga íntima de la televisiva. Pese a que aseveró saber todo lo que había acaecido y anunciar que no iba a contarlo por respeto a Anabel Pantoja, sí que explicó, mirando fijamente a una de las cámaras de 'Sálvame', que «no me gusta que no se la valore o que se piensen otras cosas. Como amiga puedo decir que a veces es mejor es mejor estar sola que estar mal acompañada».

Además, la de San Blas confesó que las veces que había coincidido con Pereira siempre ha habido buena relación pero que «sé cosas que no voy a contar». «A Anabel me la creí siempre. En el amor hay que arriesgar, y a veces arriesgar no supone nada. Deseo que mi amiga Anabel esté feliz», terminó mientras mostraba su cariño y apoyo a la sobrinísima.