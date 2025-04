Melania Puntas, primeras declaraciones sobre su relación con Yulen Pereira

Esta semana la noticia estrella era la ruptura de Yulen Pereira con Anabel Pantoja. El nombre de Melania Puntas empezaba a sonar como posible motivo de la separación. Los rumores sobre una infidelidad del esgrimista con la modelo cada vez eran más fuertes.

Algo que ninguno de los dos había confirmado o desmentido hasta este momento. Hace unos días, Melania Puntas, a través de su Instagram, compartía un texto que parecía una reflexión sobre el amor. «Un descanso de alguien te hará darte cuenta de cuánto lo extrañas/amas, o cuánta paz tienes sin él». Muchos pensaron que hacía referencia al triángulo amoroso formado por Yulen Pereira, Anabel Pantoja y Melania.

Ahora, la modelo, ha querido aclarar como es su relación con Yulen Pereira a través de sus redes sociales. «Quiero dejar bien claro que: Yo no voy a hablar a través de ningún medio que no sea este. Esta va a ser la primera vez que me voy a pronunciar al respecto del tema, que me habéis adjudicado», comenzaba diciendo.

«Yo nunca he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he tenido NADA con Yulen Pereira. Aclarado esto, pido respeto para mi entorno, para mí y que por favor se me desvincule de este tema», zanjaba la modelo muy molesta.

