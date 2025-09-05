La hija de Michael Jackson se desvincula de la película sobre su padre: «Está llena de mentiras descaradas»

La película biográfica sobre Michael Jackson, titulada simplemente 'Michael', está teniendo mas problemas de lo esperado. Tras el retraso del estreno, que estaba revisto para este mes de octubre pero ha sido pospuesto hasta el 24 de abril de 2026, la hija del Rey del Pop, Paris Jackson, ha dejado el proyecto en una situación de lo más comprometida.

Uno de sus actores, Colman Domingo (famoso por su papel en 'Euforia'), que interpretará al padre de Michael, aseguró recientemente que Paris había sido «muy colaborativa» en el trabajo de desarrollo del guion, pero ésta ha salido al paso para desmentirlo, y con una contundencia inusitada.

Paris ha publicado un storie en Instagram en el que etiqueta a Domingo, que comienza diciendo: «No le digas a la gente que fui «útil» en el rodaje de una película en la que no participé en absoluto, jajaja, eso es muy raro».

La modelo y actriz continúa diciendo: «Leí uno de los primeros borradores del guion y les envié mis comentarios sobre lo que me parecía poco honesto o no me convencía, y cuando vi que no lo tuvieron en cuenta, seguí adelante con mi vida. No son mis problemas, no es mi responsabilidad. Que Dios los bendiga y les dé suerte».

Más tarde publicó un vídeo en el que aseguraba: «La película complace a un sector muy concreto de los fans de mi padre y ellos estarán muy contentos con eso... Lo que pasa con estas películas biográficas es que... es Hollywood. Es un mundo de fantasía, no es real, pero te lo venden como si lo fuera. Hay mucho edulcorado... la narrativa está controlada. Hay muchas inexactitudes y muchas mentiras descaradas. Y al final del día, eso realmente no me convence. No me gusta la falta de honestidad. Di lo que pensaba, no me escucharon, me largué. Eso es todo. Te va a gustar la maldita película, así que ve a verla, disfrútala, haz lo que quieras. Solo déjame fuera de esto».

Más tarde respondió a los comentarios que afirmaban que estaba reaccionando de forma «grosera» a las afirmaciones de Domingo: «Oye, vi a este hombre dos veces... ambas fueron interacciones muy breves».

Esta no es la primera crítica que recibe el biopic en ciernes. Dan Reed, director del documental 'Leaving Neverland' que documenta las acusaciones de abuso sexual contra Michael, ha afirmado que ««en una época en la que cualquier cosa que huela a deslegitimación o insensibilidad hacia un grupo vulnerable provoca una indignación generalizada, esto equivale a un silencio ensordecedor, y nadie habla de cancelar esta película que glorificará a un hombre que violó a niños»».

Reed añade que «lo que nos dice la ausencia total de indignación que ha acompañado al anuncio de esta película es que el poder de seducción de Jackson sigue vivo, operando desde más allá de la tumba». En ese sentido, The Hollywood Reporter afirma que «no está claro cómo abordará la película las numerosas controversias que rodean al difunto icono de la música, dado que la película se ha realizado en colaboración con sus herederos, quienes lo han defendido de las acusaciones de abuso sexual infantil».

Antoine Fuqua, el cineasta responsable de 'Training Day', dirigirá la película con John Logan ('Gladiator', 'Skyfall') como guionista. Jaafar Jackson, sobrino en la vida real de Michael Jackson, interpretará al protagonista, mientras que el nominado al Óscar Colman Domingo dará vida a Joe Jackson. La estrella de 'The Vampire Diaries', Kat Graham, interpretará a la icónica Diana Ross, y el papel del productor musical Quincy Jones, fallecido en noviembre, lo hará Kendrick Sampson.

Todavía no hay ningún tráiler del filme, pero sí una sinopsis oficial que dice: «Michael explora el viaje de la superestrella mundial hasta convertirse en el Rey del Pop, presentando una mirada íntima a la vida y el legado imperecedero de uno de los artistas más influyentes y pioneros que el mundo haya conocido jamás».

La película tiene un presupuesto de 155 millones de dólares (133 millones de euros) y recientemente se ha sabido que el estudio Lionsgate está considerando estrenar la película en dos partes. «Al final, cuando miras la discografía, cuando miras lo que Michael Jackson fue capaz de ofrecer en términos de música y contribuciones al arte, si eso puede encajar cómodamente en una película o no es una pregunta que nos estamos planteando sin duda alguna. Estaremos listos para dar una respuesta más concreta en las próximas semanas», declaró Adam Fogelson, director de la productora.