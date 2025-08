Paris Jackson rompe su compromiso con Justin Long

Tan solo unos días después de que el diario 'Daily Mail' publicase unas imágenes de Paris Jackson llorando desconsoladamente en plena calle, la hija del 'Rey del pop' ha decidido responder: «Son lágrimas de ruptura. Están todos tratando de alcanzarlas otra vez», escribió en su cuenta personal de X, donde acumula 1,1 millones de seguidores.

Unas palabras con las que se confirman su ruptura del productor musical Justin Long casi ocho meses después de que la pareja anunciase su compromiso.

«Feliz cumpleaños, mi dulce Blue. Compartir mi vida contigo, durante los últimos tres años, ha sido un torbellino indescriptible y no podría soñar con nadie más perfecto para hacer todo esto. Gracias por dejarme ser tuya. Te quiero mucho», escribió Paris Jackson el pasado 6 de diciembre en Intagram junto a distintos momentos de su vida juntos: besos, pequeños grandes momentos en casa, viajes, partidos de fútbol, muñecos de nieve... Estampas de una pareja feliz que terminaban con una foto en la que él aparecía arrodillado mientras le proponía matrimonio.

Cómo no, Paris Jackson y Justin Long se conocieron a través de la industria musical, en la que ambos han desarrollado carreras de diferente perfil. Justin es productor musical y técnico de sonido. Coincidieron en un proyecto y se hizo la magia. La pareja comenzó a salir en 2022 y desde entonces han mantenido una relación discreta pero significativa. Hasta ahora.

Esta noticia ha sorprendido sobremanera, pues hace poco más de un mes que Paris concedió una entrevista con la revista 'Access Hollywood' en la que aseguró que se encontraba inmersa en la planificación de la boda. «El vestido se está confeccionando, el lugar ya está elegido y la fecha ya la ha elegido un astrólogo, porque soy de Los Ángeles. Me apasionan los cristales, los astrólogos y todo eso», dijo.

Personalidad

Según su hermano mayor, Prince Michael Jackson, Paris se parece a su difunto padre en muchos sentidos. «Básicamente, como persona, ella es como mi padre», dijo a la revista 'Rolling Stone' en 2017. Agregó que la chica, de 26 años, es similar a su padre «en todas sus fortalezas y casi todas sus debilidades también, es muy apasionada».

Aunque la joven se había comprometido, hubo un tiempo en el que aseguraba que no le daba demasiada importancia a las relaciones. «No estoy en contra del matrimonio y si amo a alguien, claro, pero ahora mismo mi principal preocupación es mi espiritualidad y mi música». Y cuando finalmente anunció su compromiso con el productor musical, incluso ella misma se sorprendió. «ensé que acabaría casándome con una chica. Digo que soy gay porque supongo que sí, pero no me consideraría bisexual porque he salido con más que solo hombres y mujeres; he salido con un hombre que tenía vagina... No tiene nada que ver con los que llevas en los pantalones, es, literalmente, ¿cómo eres como persona?», declaró.